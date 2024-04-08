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Ayağını patpat’a kaptıran adamın son haline, kimse inanamadı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan talihsiz bir tarım kazası, bölgedeki güvenlik önlemleri ve tarım araçlarının kullanımı hakkında soru işaretleri uyandırdı. 64 yaşındaki Zeki K., 'Patpat' olarak bilinen bir tarım aracına ayağını kaptırarak ağır yaralandı. Kaza, Kıyacak Mahallesi'nde gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Ayağını patpat’a kaptıran adamın son haline, kimse inanamadı! mask
Ayağını patpat’a kaptıran adamın son haline, kimse inanamadı!
Ayağını patpat’a kaptıran adamın son haline, kimse inanamadı!
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Kaza Anı ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Zeki K., tarlada çalışmakta olduğu sırada, ayağını kontrolü zor olan ve özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılan 'Patpat' isimli tarım aracına kaptırdı. Kazayı gören yakınları hemen sağlık ekiplerine haber vererek yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine, 112 Acil Servis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Zeki K. acilen Zonguldak Bülent Ecevit Araştırma, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayağını patpat’a kaptıran adamın son haline, kimse inanamadı!

Durumun Ciddiyeti ve Hastane Süreci

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Zeki K.'nın sağlık durumu kritik. Hastanede yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda, yaşlı adamın durumunun ciddiyeti herkesi endişelendirdi. Bu tür kazalar, tarım araçlarının güvenli kullanımı ve bu alandaki eğitimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.Ayağını patpat’a kaptıran adamın son haline, kimse inanamadı!

Güvenlik Önlemleri ve Bilinçlendirme

Bu olay, tarım araçlarıyla ilgili olarak alınması gereken güvenlik önlemleri ve çalışma sırasında daha fazla dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, tarım araçları kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme ve eğitimlerin önemi de bu tür kazaları önlemede kritik bir rol oynuyor.

# tarım, kaza, eğitim

08 Nis 2024 - 09:39 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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