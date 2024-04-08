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Horoz dövüştüren şahıslar, jandarmayı görünce ne yapacaklarını şaşırdı!

Zonguldak Çaycuma'da düzenlenen kumar operasyonunda 41 kişiye horoz dövüşü nedeniyle 673 bin 500 TL ceza kesildi. Operasyon, kumar ve doğa koruma yasalarının ciddiyetini vurguluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Horoz dövüştüren şahıslar, jandarmayı görünce ne yapacaklarını şaşırdı! mask
Horoz dövüştüren şahıslar, jandarmayı görünce ne yapacaklarını şaşırdı!
Horoz dövüştüren şahıslar, jandarmayı görünce ne yapacaklarını şaşırdı!
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi, geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerinin büyük bir kumar operasyonuna sahne oldu. İlçeye bağlı Perşembe beldesinde, horoz dövüşü organize edildiği bilgisine ulaşan Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, hızlı bir hareketle bölgeye operasyon düzenledi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, toplam 41 şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu kişilere toplamda 673 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Horoz dövüştüren şahıslar, jandarmayı görünce ne yapacaklarını şaşırdı!

İddialı Kumar: Horoz Dövüşü

Operasyon kapsamında, horoz dövüşlerini organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik görevlisi ve dövüşecek horozların sahipleri dahil olmak üzere birçok şüpheli gözaltına alındı. Horoz sahiplerinin Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak gibi çeşitli illerden geldikleri belirlendi. Olay yerinde, bahislerin tutulduğu kayıt defterleri, dövüşecek horozların ağırlıklarını ölçmek için kullanılan teraziler ve 36 adet sahipli horoz ele geçirildi.

Ceza Yağmuru: Kumar ve Doğa Koruma

Horoz dövüşünü organize edenlere ve site güvenlik görevlisine 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlemler başlatılırken, horoz sahiplerine hem adli işlem yapıldı hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından 288 bin lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynadığı tespit edilen 41 kişiye ise toplamda 673 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Bu operasyon, kumar ve illegal faaliyetlere karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.Horoz dövüştüren şahıslar, jandarmayı görünce ne yapacaklarını şaşırdı!

Operasyonun detayları ve sonuçları, ilgili makamlar tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Bu tür faaliyetlere karışanlara yönelik sıkı takip ve cezai işlemlerin devam edeceği vurgulandı.

# karabük, doğa, jandarma, bartın

08 Nis 2024 - 09:45 Zonguldak/ Çaycuma- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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