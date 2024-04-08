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Dev yılan su deposuna girdi! Görenler yanına dahi yaklaşamadı!

Kastamonu Taşköprü'de bir depoya giren yılanı, itfaiye ekipleri yakalamaya çalıştı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin etkili iş birliğiyle gerçekleşen bu olayda bakın ne oldu?

İhlas Haber Ajansı
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Dev yılan su deposuna girdi! Görenler yanına dahi yaklaşamadı! mask
Dev yılan su deposuna girdi! Görenler yanına dahi yaklaşamadı!
Dev yılan su deposuna girdi! Görenler yanına dahi yaklaşamadı!
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Vatandaşların Yılan Tespiti ve İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi

Çaykirpi köyünde depo çevresinde yılan gören dikkatli vatandaşlar, durumu hemen Taşköprü Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Gelen ihbar üzerine, bölgedeki itfaiye ekipleri hızla harekete geçerek, olay yerine intikal etti. Profesyonellik ve tecrübeyle hareket eden itfaiye personeli, depoya gizlenmiş yılanı kısa sürede bulup, güvenli bir şekilde yakaladı.

Dev yılan su deposuna girdi! Görenler yanına dahi yaklaşamadı!

Doğaya Saygılı Müdahale: Yılanın Güvenli Bölgeye Tahliyesi

Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğada yaşamaya devam edebilmesi için özenle seçilmiş bir alana bırakıldı. Bu olay, Taşköprü Belediyesi'nin ve itfaiye ekiplerinin vahşi yaşama ve doğal dengelere saygılı yaklaşımlarının bir örneği olarak kaydedildi. Vatandaşların da bu tür durumlarla karşılaştıklarında panik yapmadan yetkililere haber vermeleri, çevre koruma ve canlılarla uyum içinde yaşamanın önemini vurguluyor.Dev yılan su deposuna girdi! Görenler yanına dahi yaklaşamadı!

Toplumun Güvenliği ve Doğal Yaşamın Korunması

Taşköprü Belediyesi ve itfaiye ekipleri, vatandaşların güvenliği ve doğal yaşamın korunması adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bu tür olaylar, bölgedeki ekiplerin profesyonelliğini ve çevreyle uyumlu çalışmalarını göstermesi açısından önem taşıyor. Yılan gibi vahşi yaşamın parçalarıyla karşılaşıldığında sakin kalmak ve doğru birimlere haber vermek, hem canlıların hem de insanların güvende kalmasını sağlıyor.

# çevre

08 Nis 2024 - 09:53 Kastamonu/ Taşköprü- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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