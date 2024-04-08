Eyüpspor'un Süper Lig rüyası gerçek oldu: İşte şampiyonluk hikayesi!

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında gerçekleşen maçta Altay'ı 4-1 mağlup ederek, ligde kalan 5 hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etti ve kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu karşılaşma, Eyüpspor için sadece bir zafer değil, aynı zamanda tarihi bir dönüm noktası oldu. Eflatun-sarılı takım, Gianni Bruno, Recep Niyaz ve Adrien Regattin'in golleriyle İzmir temsilcisini mağlup ederek, puanını 67'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Arda Turan'ın ilk şampiyonluğu

Başarılı bir futbolculuk kariyerinin ardından Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, takımıyla birlikte büyük bir başarıya imza attı. 2022-2023 sezonunun sonlarında teknik direktörlük görevine getirilen Turan, takımıyla ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu başarı, Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk olarak kayıtlara geçti.

Bruno ve Kutucu öne çıkan isimler

Eyüpspor'un bu sezondaki başarısında, forvet hattının önemli bir payı var. Takım, ligde attığı 65 golle en golcü takım unvanını elde etti. Bu başarıda, Gianni Bruno ve Ahmed Kutucu'nun katkısı büyük. Bruno, Altay maçında attığı 2 golle sezonun 16. golüne ulaşırken, Kutucu da 14 golle takımının önemli silahlarından biri oldu.

Üç sezonda üç farklı ilçe takımı Süper Lig'de

Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle, son üç sezonda İstanbul'un farklı ilçelerinden üç takımın da Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösterdiği görüldü. Ümraniyespor ve Pendikspor'un ardından Eyüpspor da bu başarıyı elde eden takımlar arasına katıldı.

On yılda üçüncü lig şampiyonluğu

Eyüpspor, son on yılda üçüncü kez lig şampiyonluğu yaşayarak, futbol sahasında yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. 2. Lig ve 3. Lig'deki başarıların ardından, takım artık Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandı. Bu başarı, takımın son yıllardaki istikrarının ve yükselişinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.