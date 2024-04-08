Yola çıkanlar çok şaşırdı; Benzin ve motorine gizli zam vatandaşı çileden çıkardı

Haber albümü için resme tıklayın

Brent petrol fiyatında yükseliş sürüyor

Brent petrol fiyatlarında devam eden yükseliş ivmesi dikkat çekiyor. Son verilere göre, Brent Petrol 82 dolar seviyelerine yükselirken akaryakıta zam da gecikmedi. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen indirimlerle düşen akaryakıt, petrol fiyatının artışıyla yeniden yükselişe geçti.

LPG, Benzin ve motorine büyük zam

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen zam, vatandaşın cebini yakıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkanlar, gelen gizli zam sonrası tepki gösterdi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yapılan zam, yakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Benzin ve motorin fiyatlarında değişim ne kadar?

Bayram tatilinin ilk gününde benzine 6 kuruş, motorine ise 9 kuruş zam yapıldı. Gelen zam, vatandaşları çileden çıkardı.

Bolu akaryakıt fiyatları: dizel, benzin, lpg

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: benzinin litresi 44.45, motorinin litresi 43.03, LPG 23,59 TL.

Düzce akaryakıt fiyatları: dizel, benzin, lpg

Benzin: 44.33 TL/L

Motorin: 42.94 TL/L

LPG: 27.81

Ankara akaryakıt fiyatları: dizel, benzin, lpg

Benzin: 44.36 TL/L

Motorin: 42.96 TL/L

LPG: 27.8

İstanbul akaryakıt fiyatları: dizel, benzin, lpg

Benzin: 43.44 TL/L

Motorin: 42.05 TL/L

LPG: 27.89