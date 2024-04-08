Batı Karadeniz’de can pazarı yaşandı, araç demirlere saplandı! 5 yaşındaki çocuk öldü

Batı Karadeniz’de 2024 Ramazan Bayramı tatili kana bulandı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle yolculuğa çıkan aile, Sinop- Samsun yolu Yaykıl mevkiinde kaza yaptı. Ö.Ç. isimli sürücünün kullandığı 06 BDH 158 plakalı araç, saat 16.00 sıralarında, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı, araç 200 metre sürüklendi.
Acı Sonuç: Beş Yaşında Bir Hayat Son Buldu
Araç, yolun solunda bulunan kaldırıma çarptıktan sonra demir bariyerlere saplandı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil, adeta bir can pazarı yaşattı. Bu sarsıcı kazada, araç içerisinde bulunan 5 yaşındaki Y.E.Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Yüreklerin sızladığı bu olayda, F.T.Ç. isimli diğer yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.
Hızlı Müdahale: Sağlık Ekipleri Olay Yerinde
İhbar üzerine, 112 sağlık ekipleri hemen harekete geçti. Yaralı F.T.Ç. ve minik Y.E.Ç., derhal Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, minik Y.E.Ç.'nin tüm çabalara rağmen kurtarılamaması, herkesi derinden üzdü.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kaza anının detayları, sürücünün direksiyon hakimiyetini nasıl kaybettiği ve olası önlemlerin neler olabileceği üzerinde duruluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.