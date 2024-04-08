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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız”

Eyüpspor ve Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig şampiyonluğu sonrası Süper Lig hedeflerini paylaştı. Takımda oluşturulan aile ortamı ve tecrübeli kadro, başarıda büyük rol oynadı. Turan, yeni ligde de renk katacaklarını belirtti.

İhlas Haber Ajansı
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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız” mask
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız”
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız”
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de elde ettikleri büyük başarının ardından yaptığı açıklamada, takımının Süper Lig'e katılma cesaretine vurgu yaparak, ligde renk katacaklarına olan inancını dile getirdi. Turan'ın liderliğinde, Eyüpspor'un 29. haftada Altay'ı 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselmesi, futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız”

Süper Lig'in yeni renkleri

Turan, Eyüpspor'un şampiyonluk yolculuğunu, futbolcularla birlikte yaşadığı duygusal anları ve sezon boyunca sarf ettikleri çabaları basın mensuplarıyla paylaştı. "Bugün tüm Türkiye'ye cesaretimizi gösterdik" diyen Turan, Süper Lig'e çıkan takımın, ligde önemli camiaların önünde yer aldığını belirtti.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız”

Takımda aile ortamı ve başarı kültürü

Turan, takım içinde oluşturulan aile ortamının başarıyı getirdiğine dikkat çekti. Tecrübeli oyuncuların alışkanlıklarını değiştirme sürecinde gösterdikleri sabır ve disiplinin, takımın ligdeki başarısında büyük rol oynadığını vurguladı. Turan, "Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz" diyerek, Süper Lig'deki yeni hedeflerine işaret etti.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız”

Futbolculuktan teknik direktörlüğe

Başarılı bir futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Turan, bu yeni rolde yaşadığı duygusal anları paylaştı. Ailesinin desteği ve yaşadığı stresli sürecin ardından elde edilen şampiyonluk, onun için özel bir anlam taşıyor.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Süper Lig’e renk katacağız”

Eyüpspor'un gelecek planları

Turan, takımın Süper Lig'de de başarılı olmak için gerekli hazırlıkları yapacağını belirtti. Eyüpspor'un, futbol kalitesini artırma ve sahada en iyi oyununu sergileme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi. Turan, "Kimsenin kaderi ile oynamak istemiyoruz" diyerek, ligdeki diğer takımlara olan saygısını da vurguladı.

# türkiye, aile

08 Nis 2024 - 10:10 İstanbul/ Eyüp- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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