Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? 8-14 Nisan 2024 haftasına dair detaylı hava durumu

8 Nisan Cumartesi Hava Durumu

Bolu: Parçalı bulutlu, en düşük 2°C, en yüksek 16°C.

Düzce: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 18°C.

Bartın: Güneşli, en düşük 3°C, en yüksek 18°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.

Zonguldak: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 15°C.

Ankara: Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 17°C.

İstanbul: Güneşli, en düşük 10°C, en yüksek 18°C.

9 Nisan Pazar Hava Durumu

Bolu: Güneşli, en düşük 4°C, en yüksek 20°C.

Düzce: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 20°C.

Bartın: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 18°C.

Karabük: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 23°C.

Zonguldak: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 16°C.

Ankara: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 21°C.

İstanbul: Güneşli, en düşük 10°C, en yüksek 19°C.

10 Nisan Pazartesi Hava Durumu

Bolu: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 20°C.

Düzce: Parçalı bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 20°C.

Bartın: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 18°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 23°C.

Zonguldak: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 15°C.

Ankara: Güneşli, en düşük 7°C, en yük

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 19°C.

11 Nisan Salı Hava Durumu

Bolu: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.

Düzce: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.

Bartın: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 18°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 24°C.

Zonguldak: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 16°C.

Ankara: Güneşli, en düşük 9°C, en yüksek 24°C.

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 20°C.

12 Nisan Çarşamba Hava Durumu

Bolu: Bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.

Düzce: Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 22°C.

Bartın: Parçalı bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 20°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 24°C.

Zonguldak: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 18°C.

Ankara: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 23°C.

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 12°C, en yüksek 21°C.

13 Nisan Perşembe Hava Durumu

Bolu: Bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 21°C.

Düzce: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 21°C.

Bartın: Parçalı bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 19°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 23°C.

Zonguldak: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 16°C.

Ankara: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 23°C.

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 12°C, en yüksek 21°C.

14 Nisan Cuma Hava Durumu

Bolu: Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 23°C.

Düzce: Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 21°C.

Bartın: Parçalı bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 19°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 22°C.

Zonguldak: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 17°C.

Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 21°C.

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C.

Bu özel haftada, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerinde genellikle güneşli ve bahar havası hakim olacak. Ramazan Bayramı'nı dışarıda geçirmek isteyenler için ideal bir hava durumu bekleniyor. Her günün tadını çıkarın ve bu özel anları sevdiklerinizle paylaşın!