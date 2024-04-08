Bolu A101’ler de 6-12 Nisan 2024 Kampanyaları bayramı markette geçirmenizi sağlayacak!

Süt ve süt Ürünleri
Birşah Homojenize Yoğurt 3 KG: 89.00 TL
Kebir/Sümelik/Kaanlar Tereyağı 500 g: 159.50 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peyniri 1 KG: 185.00 TL
Kanalık Tuzsuz Tam Yağlı Beyaz Peyniri 1 KG: 155.00 TL
Unal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 175.00 TL
Pınar Tam Yağlı Süzme Yoğurt 500 g: 82.50 TL
Birşah Süt 200 ml: 8.00 TL (6'lı alım fiyatı: 46.00 TL)
Birşah Süt 1 L: 27.50 TL (4'lü alım fiyatı: 108.00 TL)
Birşah Laktozsuz Süt 1 L: 31.50 TL (4'lü alım fiyatı: 124.00 TL)
Birşah Yağsız Süt 1 L: 21.50 TL (4'lü alım fiyatı: 84.00 TL)
Milkino Süt Çeşitleri 200 ml: 8.75 TL (6'lı alım fiyatı: 50.50 TL)
Eker Ağır Krem 195 ml: 9.90 TL (6'lı alım fiyatı: 57.40 TL)
Pınar Ayran 200 ml: 7.50 TL (6'lı alım fiyatı: 43.00 TL)
Birşah Tam Yağlı Ayran 200 ml: 5.50 TL (6'lı alım fiyatı: 32.00 TL)
Birşah Tam Yağlı Ayran 200 ml: 6.90 TL (6'lı alım fiyatı: 40.00 TL)
Atıştırmalıklar ve Tatlılar:
Milka Süt Dolgulu Kek 28 g: 7.00 TL (4'lü alım fiyatı: 25.00 TL)
Milka Çikolata Kaplamalı Kek Süt 33 g: 7.75 TL (4'lü alım fiyatı: 28.00 TL)
Osmo Cool Çeşitli 30 g Bol Sütü Çilekli: 7.50 TL (4'lü alım fiyatı: 27.00 TL)
Eti Browni Mousse 48 g: 11.50 TL (4'lü alım fiyatı: 42.00 TL)
Eti Süt Burger Twist 48 g: 11.50 TL (4'lü alım fiyatı: 41.00 TL)
Eti Sosbom 50 g: 11.50 TL (4'lü alım fiyatı: 41.00 TL)
Eti Pastamia: 11.50 TL (4'lü alım fiyatı: 41.00 TL)
Nestlé Nesquik Kahvaltılık Tahıl Gevrek 1 KG: 89.00 TL
Gıda Ürünleri:
Zeytin: 29.90 TL
Banvit Piliç: 55.00 TL
Ovadan Basmati Pirinç 1 KG: 42,50 TL
Çokaçok Domates Salçası 830 g: 31,50 TL
Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g: 41,50 TL
Ülker Halley Bisküvi Çeşitleri: 29,90 TL
Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 KG: 149,50 TL
Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri:
Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 67.50 TL
Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml: 69.00 TL
Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml: 49.90 TL
Vaseline Jel Krem 50 ml: 42.50 TL
Fax Sıvı Sabun 3L: 59.90 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 149.00 TL
İçecekler:
Eker Ağran Ayran 200 ml: 9,90 TL
Pınar Ayran 200 ml: 7,50 TL
Lav Çay Seti 12 Parça: 79,90 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.