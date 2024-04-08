08 Nis 2024 - 10:30 - Gündem

Bolu A101’ler de 6-12 Nisan 2024 Kampanyaları bayramı markette geçirmenizi sağlayacak!

A101 Bolu Mağazalarında bayram boyunca sürecek olan indirimlerde gıdadan, temizlik ürünlerine kadar onlarca kalemde büyük indirimler devam ediyor. Özellikle çoklu alımlarda avantajlı fiyatlar dikkatleri çekiyor.