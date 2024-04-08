Garibanın bir baklavası vardı onun da fiyatı arşa çıktı; Baklavanın kilosu 1000 liraya vardı!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, mega kentte yaşayan milyonlarca insanın tatlı ihtiyacını karşılamak üzere tatlıcılar yoğun bir mesaiye girişti. Bayram öncesi artan tatlı talebini karşılamak amacıyla çift vardiyalı çalışma sistemine geçildiği belirtiliyor. Özellikle baklava, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor ve bu yıl da en çok talep gören tatlılar listesinin başını çekiyor.

Tatlıcılar Çift Vardiya Çalışıyor

Bayram hazırlıkları kapsamında tatlıcılar, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar durmadan çalışıyor. Bu yoğun mesai, baklava ustalarının, tarihi tatlı imalathanelerinde gün boyu süren emeklerini ortaya koyduğu bir dönemi ifade ediyor. Geçen yıl ile kıyaslandığında fiyatlar yüzde 40'a varan oranlarda artış göstermiş durumda. En çok rağbet gören tatlılar arasında ise cevizli baklava ön plana çıkıyor.

Baklava Fiyatlarındaki Artış

Geçen yıla oranla tatlı fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığı görülüyor. İçi kaymaklı baklavanın kilosu 400 TL'den, cevizli baklavanın kilosu 700 TL'den, fıstıklı baklavanın kilosu 800 TL'den ve dolamanın kilosu ise 1000 TL'den satışa sunuluyor. Fiyat artışının en çok dikkat çeken yönlerinden biri de, kaliteli malzeme kullanımının maliyetleri doğrudan etkilemesi.

Kaliteli Malzemenin Önemi

Güllüoğlu firmasının sahiplerinden biri olan Nadir Güllü, kaliteli bir baklava üretiminin sırrının, kullanılan doğal malzemelerde yattığını vurguluyor. Özellikle koyun ve keçi sütünden yapılan yağ, iri taneli fıstık, süt cevizi, pancar şekeri, sert buğdaydan yapılan un ve buğday nişastasının önemine değiniyor. Ayrıca, ustaların 7-8 yıl içinde yetiştiğini belirterek, halkın kaliteli tatlıya yatırım yapmasının önemini vurguluyor.

Bayram Tatlısı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bayram tatlısı seçerken tüketicilere kaliteli malzemelerle üretilmiş, usta ellerden çıkmış tatlıları tercih etmeleri öneriliyor. Yüksek fiyatlar, kaliteli malzeme kullanımının bir sonucu olarak görülüyor. Güllü, tüketicilere tatlıya değil, özellikle baklavaya para vermeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Bayram öncesinde tatlıcıların yoğun mesaisi ve baklava fiyatlarındaki artış, dar gelirlinin ağzının tadını kaçırdı. Bu dönemde, tatlı seçimlerinde kalite ve ustalık ön plana çıkarken, tatlıcılar da bayram talebine yetişebilmek için mesailerini ikiye katlamış durumda.