08 Nis 2024 - 17:00- Gündem G:

Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları!

Mercedes-Benz, Nisan ayına özel, C 200’dan EQB 350 modellerine kadar geniş bir yelpazede, yalnızca 2023 model araçlar için geçerli olacak eşsiz kredi seçenekleri sunuyor. Şimdi, hayalinizdeki Mercedes’e kurumsal avantajlarla sahip olma zamanı!

Osman Aykan
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Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları! mask
Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları!
Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları!
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Mercedes-Benz, otomobil severlerin yüzünü güldürecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Nisan ayına özel olarak düzenlenen bu finansman fırsatları, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sunuluyor. Yeni bir otomobil sahibi olmayı düşünenler için kusursuz bir fırsat olan bu kampanya, yalnızca 2023 model araçlar için geçerli.

Eşsiz Fırsatlarla Dolu Kampanya!

Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları!

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, bu özel dönemde araç alımları için çeşitlendirilmiş finansman seçenekleri sunarak, müşterilerinin hayallerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor. Ay sonuna kadar devam edecek olan kampanya, sadece kurumsal müşterilere yönelik özel kredi tutarları içeriyor.

Hangi Modeller Kampanya Kapsamında?Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları!

Kampanya, Mercedes-Benz’in prestijli modellerini kapsıyor. C 200 4MATIC Sedan ve All-Terrain versiyonlarından, EQ serisinin çevreci modelleri EQA 250+ AMG+ ve EQB 250+ AMG+'a, GLB ve GLA serilerinin en gözde modellerine kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. Bu özel teklif, otomobil ve hafif ticari araç segmentlerinde geçerli.

Finansman Seçenekleri Neler?Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları!

Bu kampanya kapsamında, araç bedelinin yüzde 50’sine kadar ve 36 aya varan vadelerle kredi imkanı sunuluyor. Özellikle 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlar için avantajlı seçenekler mevcut. Ayrıca, 800 bin TL üzeri araç alımlarında yüzde 30’a varan finansman oranları ve 24 ay vade fırsatı bulunuyor. 1 milyon 200 bin TL ve üzeri lüks segment araçlarda ise bedelin yüzde 20’si kadar kredi ve 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

Nasıl Faydalanabilirsiniz?Mercedes-Benz’den Nisan ayına özel muhteşem finansman fırsatları!

Kampanyadan yararlanmak isteyen Mercedes tutkunları, Nisan ayı sonuna kadar Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu bu eşsiz fırsatlardan faydalanabilir. Detaylı bilgi ve başvuru için Mercedes-Benz acenteleri veya resmi web sitesi mbfh.com.tr ziyaret edilebilir. Bu özel kampanya ile hayalinizdeki Mercedes-Benz’e sahip olmak artık çok daha kolay.

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08 Nis 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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