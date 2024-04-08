08 Nis 2024 - 16:00- Gündem G:

Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve Bolu çevresinde baharın ilanı

Bolu ve çevresinde, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenler, doğanın renkli uyanışını görsel bir şölenle kutluyor. Yüksek kesimlerde kışın beyaz örtüsü altında kalan bölgeler, havanın ısınmasıyla birlikte doğanın canlanmasına tanık oluyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve Bolu çevresinde baharın ilanı mask
Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve Bolu çevresinde baharın ilanı
Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve Bolu çevresinde baharın ilanı
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Renk cümbüşü

Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve Bolu çevresinde baharın ilanı

Özellikle Bolu yaylalarında ve yüksek kesimlerde, kardelenlerin açılmasıyla birlikte doğa adeta renk cümbüşüne dönüşüyor. Beyaz kar örtüsü eriyip yerini kardelen çiçeklerine bırakarak, yaylaları adeta bir tabloya dönüştürüyor. Bu görüntüler, insanları kendine hayran bırakıyor.

Baharın ihtişamıBatı Karadeniz Bölgesi'nde ve Bolu çevresinde baharın ilanı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra yurdun diğer yüksek kesimlerinde de benzer manzaralar gözlemleniyor. Havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverler, doğanın dirilişini Güzeldere Vadisi gibi doğal güzelliklerde izliyor. Kardelenlerin açılışı, baharın gelişini en güzel şekilde simgeliyor.

Kardelenlerin büyüsüBatı Karadeniz Bölgesi'nde ve Bolu çevresinde baharın ilanı

Karla kaplı dağların arasında kardelen dolu arazide bulunanlar, doğanın büyüsünü fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da doğanın uyanışı insanları kendine hayran bırakıyor ve fotoğrafçılar için eşsiz anlar sunuyor.

Kardelenlerin açılışı, sadece doğanın canlanması değil, aynı zamanda baharın getirdiği umudu da kutlama anlamına geliyor. Baharın gelmesiyle birlikte doğa yeniden hayat buluyor ve insanlar için yeni başlangıçların habercisi oluyor. Doğaya olan ilgi, baharın coşkusunu doyasıya yaşama isteğini artırıyor.

# karadeniz, doğa

08 Nis 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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