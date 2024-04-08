Tarihi hazine evine dönüyor: 5 Asırlık Kur’an-ı Kerim'in muhteşem geri dönüşü

500 Yıllık Emanet Yurda Döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin korunması adına önemli bir başarıya imza attı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yasa dışı yollardan çıkarılan ve İngiltere'de satışa sunulan beş yüz yıllık bir Kur’an-ı Kerim nihayet anavatanına geri getirildi. Bu önemli eser, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Tarihi Mushafın Sıradışı Hikayesi

2017 yılında kayıplara karışan bu değerli mushaf, Osmanlı hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah’ın oğlu, Mustafa Dede tarafından istinsah edilmiş bir eserdir. 16. yüzyılın başlarında yazılan bu eser, 'vassale' teknikle hazırlanan yazılı bölümleriyle dikkat çeker. Bu teknikte yazı, farklı bir kağıt üzerine yapıştırılarak mushafın hazırlanması sağlanmıştır.

Bakanlıktan Teşekkür Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, eserin geri kazanılmasında emeği geçen her birey ve kuruma minnettarlığını ifade etti. Bakan, geri getirme sürecinin oldukça titiz bir takip gerektirdiğini belirterek, bu tür kıymetli eserlerin korunması ve yurda dönüşünün önemine vurgu yaptı. Ersoy, tüm sanatseverleri ve tarih meraklılarını bu benzersiz eseri görmek üzere Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne davet etti.

Türk ve İslam Sanatının Bir Parçası

Eserin yurda dönüşü, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Osmanlı döneminden kalma bu değerli Kur’an-ı Kerim, hat sanatının inceliklerini ve dönemin kültürel zenginliğini yansıtan bir örnek olarak müzede sergilenecek. Bu geri kazanım, kültürel mirasın korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası çabaların bir sembolü olarak görülüyor.