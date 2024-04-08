Afrika üzerinden geldi esnafa can suyu oldu; Araç başı 200-300 lira masraf açtı

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte toz taşınımının ardından araçlarını temizletmek isteyen vatandaşların oto yıkamacılara yönelmesi, Ramazan Ayı boyunca işleri durgun geçen esnaf için beklenmedik bir yoğunluk yarattı. 9 günlük resmi tatilin başlamasına sayılı günler kala, vatandaşların memleket ve akraba ziyaretleri için yola çıkmadan önce araçlarını temizletme talepleri artış gösterdi.

Yağan Çamur İşleri Yoğunlaştırdı

Geçen haftalarda bölgede etkili olan toz taşınımı, oto yıkamacıların işlerine olumlu yönde yansıdı. Araçların batık durumda olması, esnafın bayram yoğunluğunun erken başlamasına sebep oldu. İç ve dış araç temizliği için belirlenen 200 ile 300 TL arasındaki fiyatlar, esnafın son günlerde daha da yoğunlaşacağını öngörmesine neden oluyor. Vatandaşlara işlerini son güne bırakmamaları yönünde tavsiyelerde bulunuluyor.

Oto Yıkama Esnafından Bayram Mesaisi

Oto yıkama işletmecisi Fahri Toğrul, Ramazan Ayı'nda işlerin zayıf geçtiğini, ancak bayram hareketliliğinin başlamasıyla işlerinin normale döndüğünü belirtiyor. Toğrul, "Özellikle toz taşınımıyla birlikte bayram yoğunluğu erkenden oluştu. Vatandaşlarımız araç temizliklerini genellikle iç ve dış olacak şekilde yaptırıyorlar" diyerek, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte koltuk temizliklerinin de başladığını ifade ediyor.

Güncel Fiyatlar ve Tavsiyeler

Toğrul, şu anki güncel fiyatların 300 TL olduğunu, ticari ve SUV araçlar için bu fiyatın 400 TL olduğunu belirtiyor. Bayram süresince fiyatların aynı kalacağını vurgulayan Toğrul, vatandaşlara yoğunluğa denk gelmemeleri için işlerini erken halletmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Esnaf, son günlerde fazlasıyla yoğun olacaklarını ve erken davranan vatandaşların daha rahat hizmet alabileceklerini dile getiriyor.

Bu yoğunluk, özellikle Ramazan Ayı boyunca işleri durgun geçen oto yıkamacı esnafı için beklenmedik bir canlanma anlamına geliyor. Vatandaşların bayram öncesi araç temizliği için oto yıkamacılara gösterdiği ilgi, hem esnafın yüzünü güldürüyor hem de bayram tatili öncesi araçların temiz ve bakımlı olmasını sağlıyor.