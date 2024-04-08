Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape

Görünüm ve Tasarım
Crown Landscape, standart Crown'dan biraz daha yüksek bir sürüş yüksekliğine sahip ve her türlü araziye uygun lastiklerle donatılmış 18 inçlik tekerleklerle geliyor. Uzatılmış çamurluklar Gori Gori Siyahı renkte boyanmışken, ana dış boya rengi Urban Khaki olarak adlandırılıyor. Kırmızı çamurluklar ise standart bir özellik.
Donanım ve Özellikler
Aracın standart donanımı arasında bir çekme kancası, tavan rafı ve isteğe bağlı olarak monte edilebilen bir tavan sepeti bulunuyor. İç mekanda ise siyah döşeme, siyah kaplama ve özel "Manzara" arması yer alıyor.
Motor ve Performans
Crown Landscape, 2,4 litrelik turbo-4 motor ve 6 vitesli otomatik şanzıman ile dört tekerlekten çekişli hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatılmıştır. ABD'deki Badged Hybrid Max'in güç aktarımı 340 hp ve 400 lb-ft tork üretiyor.
Fiyatlandırma ve Pazar Durumu
Japonya'da Crown Landscape'in fiyatı 6,85 milyon yen, yani mevcut döviz kurlarına göre 45.300 dolara eşdeğer. Bu, aynı güç aktarma organını paylaşan Crown RS modelinden biraz daha pahalı. RS'nin fiyatı ise 6,7 milyon yen veya 44.300 dolar.
ABD'ye Gelecek mi?
Toyota, şu anda Crown Landscape'in ABD'ye getirilip getirilmeyeceğini belirtmiyor. Ancak, şu anda ABD pazarı için planlanan bir sonraki Crown modeli olan Crown Signia SUV'nin bu yaz bayilere ulaşması bekleniyor.
Toyota'nın Crown Landscape modeli, Subaru Outback gibi off-road yetenekleri arayanlar için çekici bir seçenek sunuyor. Yüksek sürüş yüksekliği, dikkat çekici tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.