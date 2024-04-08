- Teknoloji

Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape

Toyota, Japon pazarında daha sağlam bir alternatif sunmak için Toyota Crown'un özel bir sürümü olan "Crown Landscape"i tanıttı. Bu araç, yüksek sürüş yüksekliği ve dağınık gövde kaplamasıyla dikkat çekiyor. İşte bu özel modelle ilgili detaylar

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape mask
Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape
Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape
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Görünüm ve Tasarım

Crown Landscape, standart Crown'dan biraz daha yüksek bir sürüş yüksekliğine sahip ve her türlü araziye uygun lastiklerle donatılmış 18 inçlik tekerleklerle geliyor. Uzatılmış çamurluklar Gori Gori Siyahı renkte boyanmışken, ana dış boya rengi Urban Khaki olarak adlandırılıyor. Kırmızı çamurluklar ise standart bir özellik.

Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape

Donanım ve Özellikler

Aracın standart donanımı arasında bir çekme kancası, tavan rafı ve isteğe bağlı olarak monte edilebilen bir tavan sepeti bulunuyor. İç mekanda ise siyah döşeme, siyah kaplama ve özel "Manzara" arması yer alıyor.Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape

Motor ve Performans

Crown Landscape, 2,4 litrelik turbo-4 motor ve 6 vitesli otomatik şanzıman ile dört tekerlekten çekişli hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatılmıştır. ABD'deki Badged Hybrid Max'in güç aktarımı 340 hp ve 400 lb-ft tork üretiyor.Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape

Fiyatlandırma ve Pazar Durumu

Japonya'da Crown Landscape'in fiyatı 6,85 milyon yen, yani mevcut döviz kurlarına göre 45.300 dolara eşdeğer. Bu, aynı güç aktarma organını paylaşan Crown RS modelinden biraz daha pahalı. RS'nin fiyatı ise 6,7 milyon yen veya 44.300 dolar.Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape

ABD'ye Gelecek mi?

Toyota, şu anda Crown Landscape'in ABD'ye getirilip getirilmeyeceğini belirtmiyor. Ancak, şu anda ABD pazarı için planlanan bir sonraki Crown modeli olan Crown Signia SUV'nin bu yaz bayilere ulaşması bekleniyor.

Toyota'nın Crown Landscape modeli, Subaru Outback gibi off-road yetenekleri arayanlar için çekici bir seçenek sunuyor. Yüksek sürüş yüksekliği, dikkat çekici tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.Toyota, Subaru Outback'e rakip olacak özel modelini tanıttı: Crown Landscape

# pazar

08 Nis 2024 - 11:12 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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