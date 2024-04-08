- Asayiş

Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı

Bolu'da, trafik bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen "Hayatla Yarış Olmaz" temalı Yaşam Tüneli Projesi'nde, yaşadığı trajik bir olayı paylaşan bir sürücü dinleyenleri gözyaşlarına boğdu. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, sürücüleri trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı mask
Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı
Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı
Haber albümü için resme tıklayın

Yaşam Tüneli'nde Acı Bir İtiraf

"Yaşam Tüneli" adı verilen özel bir alana yönlendirilen sürücüler, burada trafik güvenliği ile ilgili kısa videolar izleyerek bilgilendiriliyor. Bu eğitici içerik, yaya önceliği, cep telefonu kullanımı, hız sınırları ve emniyet kemeri gibi hayati önem taşıyan konulara dikkat çekiyor.

Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı

Kaybedilen Bir Ailenin Hikayesi

Projede en dikkat çekici anlardan biri, direksiyon öğretmeni Recai Çağlar'ın yaşam tünelindeki itirafı oldu. Kendisi, düğün gününde bir trafik kazasında annesi, babası, kız kardeşi ve kayınvalidesini kaybettiğini anlattı. Bu derin acı, onu trafik eğitmeni olmaya yönlendirdi ve şimdi tüm bilgi ve tecrübesini, sürücülere güvenli sürüş tekniklerini öğreterek aktarıyor. Çağlar'ın hikayesi, sadece bir kamu spotu değil, aynı zamanda trafik güvenliğine yönelik güçlü bir mesaj olarak kabul ediliyor.

Trafik denetlemesinde adamın söyledikleri şok etti! Polis gözyaşına engel olamadı

Bir Trafik Eğitmeninin Mesajı

Çağlar, duygusal açıklamasında, trafik kurallarına uyma ve dikkatli sürüşün önemini vurguladı. "Eğittiğim her adaya, ehliyet almanın ötesinde, doğru araç kullanmanın hayati önemini anlatıyorum," diyor. Bu, özellikle uzun yolculuklardan gelen sürücüler için düşünülmüş, dinlenme ve bilgilendirme fırsatı sunan Yaşam Tüneli'nin önemini pekiştiren bir detay olarak öne çıkıyor.

Bu projenin amacı, sürücüleri ve yolcuları trafik güvenliği konusunda daha bilinçli hale getirmek. Recai Çağlar'ın hikayesi, trafik güvenliğinin önemini vurgulayan güçlü bir örnek teşkil ediyor ve herkesi dikkatli olmaya çağırıyor.

# araç, trafik

08 Nis 2024 - 11:52 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL