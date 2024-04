Astrolog Mine Ölmez Haftalık Burç Yorumları ( 8 Nisan – 14 Nisan Mart 2024 ): Bayramda öyle şeyler yaşanacak ki.. Üstüne basarak uyardı!

Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 8 Nisan - 14 Nisan 2024 haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor. Mine Ölmez, zikirli ve esmalı burç yorumları..

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Bakın bunu garanti ederim demek istemiyorum ama eğer gerçekten bu hafta verdiğim tavsiyeleri uygularsanız bu süreci daha rahat geçirirsiniz. Şimdi Satürn-Mars kavuşumunun etkileri hepimizi çok etkiliyor.

İşte kazaların, kavgaların, savaşların, bir takım doğal afetlerin çok artacağı bir haftadayız. 8, 9, 10, 11.12 Nisan çok önemli.

Mayıs'a kadar biraz böyle ama özellikle 8, 9, 10, 11 Nisan. Arda arda bir negatif etkileşim var. Hafta sonu itibariyle başlıyor. Bunlardan nasıl korunurum? Çok şükür korunabiliyorsunuz biliyor musunuz?

Yani davranışlarınıza dikkat etmek, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması, büyük konuşmamak bile çok önemli koruyuculuk sağlayacak.

Koçların hayatında bu güneş tutulması çok büyük başarılara imza atmaları için onlara harika fırsatlar sunabilir. Sevgili koçlar, özgüveniniz yerine gerçekten gelebilir.

Bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla bir zorluk yaşamakla bir zorluktan geçmekle ha ben bu zorluktan geçtim ama ne kadar da güçlüymüşüm ne kadar da akıllıymışım iyi ki de böyle yapmışım diyeceğiniz şeylerde yaşayabilirsiniz.



Yani Koçlar zayıf noktaları daha çabuk keşfedeceksiniz zayıf halkaları daha çabuk keşfedeceksiniz. Hayatınızda sizin enerjinizi alan, size zarar veren detayları daha çabuk keşfedeceksiniz.

Bu da sizi başarıya götürecek. Çünkü Kuzey Aydın ve Güneş, Koç Burcu'nda tutulmaların iyi ayağı sizde olduğu için haftanız mükemmel geçecek.



Özellikle iyi Koçlar, böyle hep yardımsever olan koçlar, pozitif olanlarınız çok. 6 ay içerisinde çok daha güzel verimler alacak bu süreçte eğer üzgünseniz, mutsuzsanız bile inanın bakın bütün kalbimle söylüyorum güzellikler ve iyilikler aratacak.

Hepsi sizin daha iyi olmanız için hayatınızda daha güzel sayfalar açmanız için önerilerim.



Var olan bir ilişki perçinlenebilir. Daha da güzel bir hale doğru gidebilir. Evlilik yoluna girebilir. Evlilik içindeyseniz eğer zaten bir eşiniz varsa onunla alakalı daha böyle güzel planlar yapabilirsiniz.

Evliliğinizde daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte sadece çürük elmalar ayıklanır.

Yani eğer bu süreçte eşinizden ayrılıyorsanız sevginizden ayrılıyorsanız bilin ki o sizin kader yoldaşınız değil.

Artık gitmesi gerekiyordur. İyi olan, sağlam olan ilişkiler korkmamalı.

Ayrıca başınızın ve yüzünüzün yaralanmamasına, yanıklara ve yaralara, kesiklere bu ara biraz daha dikkat edin.

Birtakım sakarlıklarınız olabilir, görünmez kazalar olabilir. Bunlara birazcık dikkat edin. Bir düşmanla, bir yalanla, bir sinsilikle yüzleşebilirsiniz.



Sizin yapmış olduğunuz veya size yapılan bir ihanet ortaya çıkabilir. Gizli kalmış, üstü örtülmüş bir şeyle yüzleşip fark edebilirsiniz.

Bunların hiçbirisinden korkmayın çünkü bir şey için geç kalmaktansa onu erken fark etmek her zaman daha hayırlıdır. Yine altını çizerek söylüyorum.



İyi ilişkiler kadersel olarak birbirine gönül bağı olanların ilişkilerinin çok daha iyi ilerleyeceği ama birbirlerinin kader planında olmayan kaderim değil diyeceğimiz tarzda insanların hayatımızdan hızlı bir şekilde gidebileceği bir süreçten geçiyoruz.

Dış görünüşlerle ilgili bir değişim yapmak arzusunda olabilirler.



Yüzlerinde rahatsız oldukları bir şeyi değiştirmek isteyebilirler. Ufak tefek operasyonlar ya da bakımlardan geçebilirler.

Çok da yararlı olur ama bu süreçte yaptırdığınız bakımların yüzünüzü yakmamasına, yüzünüze zarar vermemesine de çok dikkat edin.

Daha önce çalışmadığınız, hiç tanımadığınız, hiç güvenmediğiniz kişilere kendinizi emanet etmeniz için doğru bir süreç değil.



Ama hep tanıdığınız, yıllardır tanıdığınız, işine güvendiğiniz insanlarla gayet rahatlıkla ilerleyebilirsiniz.

Hali hazırda Merkür Retro’sundayız. İşte eski sevgililer dönerse ne yapalım falan. Artık bu konuda bahsetmekten yorulduğum için artık şunu söyleyeceğim. Canınız ne istiyorsa onu yapın.

Ama Rivan'ımız ne istiyorsa yapın derken şu anlamda söylüyorum. Ben hâlâ bitirmediysem bir ilişkiyi biri bana dedi diye ilişkiyi bitiremiyorum diyorsanız, gidip görmem gereken bir şey varsa onu görmeden kabul etmeyin.

Mesela kabul ettin, çay içtin yemek yedin gözleme al, hemen gevşeme, hemen geldi barıştık deme bir dikkat et.

Yani en azından içinden geleni yap. Ama yaparken de aklının bir köşesinde bu insana tekrar güvenmeli miyim sorusu olsun? İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama istisnalar tabii ki olabilir. Harika giden şeyler de olabilir.

Kaderinizden çıkmadıysa o insan orada kendi inisiyatifinizi kendiniz alın.

Sevgili Koçlar içinizden gelen sese kulak verin. Ama dikkatli olmak kaydıyla. Düşmanca ve sert tutumlar sergilemekten kaçın. Birdenbire gözün dönmesin. Sen bu ayın Bordo berelisisin. Bordo bereli ne demek? Sen bu ay komando gibisin demek.

Askerlik yapıyorsun demek. Hepimiz bordo bereliyiz ama sen daha çok bordo berelisin demek. Bu ayın askeri sensin, kumandanı sensin.

Sakin ol, krizleri sakinlikle yönet. O zaman kazanmamak için hiçbir sebebin yok. Tek ihtiyacın olan iyi görmek, gözünüzün dönmemesi sakinlikle krizleri yönetmek. Koçlar spora başlayabilir, bir şeyleri değiştirebilir yenilenebilir enerjisini yükselte bilir.

Yeter ki sakin olsun. Evet, diyorum ki olumlu olma görevi verdim bu hafta herkese.

Hayatım yaradanın koruması ve kontrolü altında, ben güvendeyim, huzurum ve huzur ötesiyim. Ve huzur ötesiyim. Bakın oturun günde yarım saat şunu yapmadan evinizden çıkmayın. Bunu tekrar edin. Hayatım yaradanın koruması ve kontrolü altında.

Ben güvendeyim. Huzurum ve huzur ötesiyim. Ya selam Esmaları. Koçlar tamam mı?

Ben size söyleyeyim, yarım saat tekrar etsin. Mesela 15 dakika olumlamayı tekrar etsin. 15 dakikada ya da yarım saatte zikri tekrar etsin. Tamam. İyi olacak sevgili Koçlar. Ben olumlama verdiğime göre anlıyorsunuzdur. Yani biraz dikkat edin.

Yükselmemek için hiçbir sebepleri yok. Sadece kendilerine güvensinler ve sakin olsunlar. Krizleri iyi yönetsinler.



Koçun arındığı aylar Mart ve Eylül ayları. Bu aylarda çok hastalık çekerler, gizli sırlar açığa çıkar. Kör noktaları fark ederler. Ya da ben bunu nasıl fark edememişim? Dedikleri aylar Mart ve Eylül. Eylül aylarıdır.

BOĞA BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bu hafta bu şarkıyı boğalar söyleyebilir. Gerçekten geçmişten birileri Boğaların hayatına gelmek isteyebilir. Örnek veriyorum çok saçma gelecek ama mesela evlenmişsinizdir.

Evlendiğinizi bile bile dayanamayıp size itirafta bulunanlar olabilir. Veya işte başka bir sevgiliniz olmuştur artık, yolunuz değişmiştir.



Geçmişten birisi gelip ya ben seni asla çok üzdüm ama seni şöyle çok seviyordum işte sana haksızlık ettim diyebilir. Demese bile, kendisi söylemese bile yakınlarından duyabilirsiniz. Üstü örtülü biçimde bunu hissedebilirsiniz.

Hiç hatırlamadığınız, unuttuğunuz insanları rüyanızda görmeye başlayabilirsiniz. Aklınıza düşebilir.

Ummadığınız karşılaşmalar yaşamaya hazır olun. Boğalara şunu söyleyeceğim.

26 Nisan'a kadar karşılaştığınız o eskiden gelen, geçmişten gelen herkes sizinle karmasını tamamlamamış, sizinle ödeşmesini tamamlamamış kişiler olacak. Affedip affetmemek sizin elinizde.

Ama böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Bir geçmişten gelme ya da haberini alma durumu olabilir.

Ya çok mutsuzmuş ya da işte şöyleymiş diye haber alabilirsiniz. Karşınıza çıkan gizli bilgilere hatta ne alaka nereden nereye diyeceğiniz gizli bilgileri alabilirsiniz. Avantajınız şöyle iyi strateji yapmak için zamanınız var. 26 Nisan'a kadar karar vermeyin!

Hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Neye evrilmek isterdiniz? Sağlığınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Fiziksel görüntünüzde neyi değiştirmek isterdiniz? Daha başarılı olmak için ne yapmanız gerekirdi?

Bu süreçte ruhsal eğitimler almak, ruhsal olarak kendinizi eğitmek için muazzam bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreçte yol gösterici, rehber niteliğinde insanlarla da karşılaşabilirsiniz.

Ruhunuza doğru bir yolculuk yapacaksınız. Fakat Boğaların şöyle bir dezavantajı da var. Çok fazla düşünebilirler.

Yani gece uyutmayacak kadar çok zihinlerinde düşünceleri bir savaş halinde olabilir.

Bazı dostlarıyla alakalı da sıkıntılı durumlar olabilir. Yani artık seni hayatımda istemiyorum diyebilirler.



Ya da diyemeseler bile ya bu insandan da artık yoruldum diyeceğiniz dostlarınızla veya sosyal çevrenizden biriyle alakalı stresli durumlar yaşanabilir.

Pozitif ol ve olumlamalarınla hayatına neşe kat. Sağlığına dikkat et. Bu aralar hem böbreklerin, bel bölgen hem de baş bölgen biraz daha hassas olabilir.

Baş ağrıların, kulak çınlamaları, işte burun ve gözlerdeki problemlere karşı tedbirli olmanı sana tavsiye ederim.



Sinirli ve karamsar tarafın seni yenmeye çalışıyor. Bunu fark et çok sinirli olabilirsin. Herkes sana ne kadar sinirlisin der.

Yok ben sinirli değilim hak etmişti falan diye zihninizde bir savaş var. Zihninizi durdurmayı, sakinleştirmeyi, sessizleşmeyi öğrenmeniz gerekiyor Sevgili Boğalar.



Aşk hayatınızda çok hızlı gelişmeler olabilir. Var olan ilişkiniz ya artık evlenelim ya da biraz bir ileri aşamaya geçelim veya tekliflerle gelebilir. Şu anda Merkür Retro’sundayız. İyi düşünülmemiş kararlar için uygun bir zaman değil.

Ama yine de sizler aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda hamilelik, bebek ve benzeri konularda, evlilik gibi konularda çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.



Yani her şey bir anda hızlanabilir. Bazı boğalar gizli bir düşmanıyla yüzleşebilir ya da kendisine yapılan bir ihanetle yüzleşebilir ve geçmişi arkasında bırakacak.

Yaşadığı olaylar neticesinde geçmişi bazı insanları tamamen arkasında bırakmayı düşünecek gibi görünüyor. Hala çok şanslısınız. Ama bu şansınız daha çok Nisan sonunda aktive oluyor.



Şu anda arınma zamanındasınız. Her burcun arınmasının bir zamanı vardır ve Boğaların arınma zamanı geldi.

Arınma ayları dikkat etmeniz gereken aylar sizin şu anda bu aylar içindesiniz. Ne zaman? Nisan ayı. Nisan'ın sonuna kadar olan dönemde sizin arınma zamanınızdır.

Bir sonraki Ekim ayı da sizin arınma zamanınız. Bu aylarda çok hastalık çekersiniz, çok sıkıntı yaşarsınız.

Bir şeyleri bırakmanız gerekir. Ekim ve Nisan, Boğan’nın arınma ayları. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Evet, her burcun kabataslak baktığımızda arındığı, zorlandığı ya da çok yükselişe geçtiği aylar vardır.

Her burca özel olarak Boğalarınki Nisan ve Ekim, zorlandıkları demeyeyim de arındıkları, kötülerle yüzleştikleri, hastalıklarının aşağı çıktığı bir şeylerin aşağı çıkma zamanıdır.

Kör noktalar görünür hale gelir. Nisan'da ve Ekim'de. Kör noktalar görünür hale gelir. Arınma zamanı çok sıkıntılar yaşanır, hep hastalıklar bu zamanlara denk gelir.

Peki, boğanın olumlaması var mı? Sezgilerin çok güçlü, sezgilerim çok güçlü olumlamasını tekrar etmek lazım.

Bir insan neyi tekrar ederse ona dönüşür. Ve bir şeyi tekrar etmekte her zaman fayda vardır. Diyor ki et tekraru ahsen ve levkane yüz seksen.

Bunu ezberlemek için çok uğraştım. Et tekraru ahsen ve levkane yüz seksen.

Bilsen bile tekrar et. İstersen yüz seksen kere tekrar et. Ne kadar çok tekrar edersen o kadar hayatına yerleşiyor.

O zaman ne oluyor? Birilerinin seni olumsuz kodlamalarına da kulaklarını kapatmış oluyorsun. Kendi işinin uzmanı olmanı sağlıyor.

Kendi hayatının kontrollerini almanı sağlıyor. Neyi çok konuşur, kimlerle çok oturursan ona dönüşürsün bu çok net.



Boğalar kendi kendilerine ne diyecek? Sezgilerim çok güçlü. Bunun için teşekkür ederim.

Ben neşe ve kahkahanın ta kendisiyim. Ben neşe ve kahkahanın ta kendisiyim. Ya Fettah isimleri de Açılsın kapılar diyerek.

İKİZLER BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

İkizler ve yükselen ikizler deyince oynayasım geldi ya çıstıka çıstıka.

Evet. Oh, hayatı kutluyorlar. Hayatı kutla. Bunu hak ediyorsun ikizler. Dostlarına sarıl.

Gerçek dostların yanı başında. Avantajın, umutlarını hayata geçirmek için destekli ve heveslisin.

Dezavantajın, bazı sahte dostlar hevesini kırabilir, şaşırtabilir, otoritelere dikkat et.

Sakin git ve zafer dolu bir dönemin tadını çıkar. Güneş tutulması ikizlerin dilekler, umutlar, hayaller ve dualar evinde.

Burada bir kutlaması var, bir zaferi var, bir başarısı var. Yıllardır bir terfi alamıyorsa bir terfi alabilir.

Yıllardır zam alamıyorsa bir zam alabilir. Yıllardır başarı elde edemiyorsa bir başarı elde edebilir. Başına bir taç giydirilebilir, bir başarısı, bir büyümesi olabilir.

Bebek kutlaması olabilir, evlilik kutlaması olabilir, nişanı olabilir, nikahı olabilir.

Kutlama, kutlama, kutlama. Bir hayalleri, bir idealleri, gelecekle alakalı bir istekleri gerçekleşebilir. Önümüzdeki 6 aylık süreç onları hep aşk ve çocuklarla ilgili konularda destekliyor.

Aynı zamanda büyüme, gelişme, kutlama, ünlenme, başarı elde etme, geniş kitlelere hitap etme şansı bulabilirler.

Mesela normalde küçük, mahalleler arasında bir tiyatroda çalışıyor. Örnek veriyorum. Birdenbire büyük bir sahnede iş bulabilir. Normalde kendi kendine atıyorum dikiş nakış bir şey yapıyor. Birdenbire bir dükkân açma girişiminde bulunabilir.

Tabii ki bunları birdenbire yapmayın. 26 Nisan'dan sonra yapın. Şu anda yapmayın.

Ama güzel gidiyorsunuz, çok iyi gidiyorsunuz. Fakat ne oluyor?

İkizler çok zorlanıyor. Buna rağmen iyi gidiyor. Yani şöyle olur ya bazen hayatımızda.

Her şey üstümüze üstümüze gelir. Babamız karışır, annemiz karışır, eşimiz karışır.

İnsanlar bize baskı yapar, engellemeye çalışır. Buna rağmen biz isteklerimize çok hızlı gideriz. Tam öyle bir zamandan gidiyorsunuz. Eğer dürüst bir ikizlerseniz hiç korkmayın. Eğer iyi kalpli biriyseniz hiç korkmayın.

Yalnız bu aralar anneleri, babaları, aile büyükleri, patronlar ve üstler, hani onları desteklese bile aralarda bir çatışmalar çıkabilir. Buna çok dikkat etsinler. Annelerine, aile büyüklerine sevgilerini, saygılarını eksik etmesinler.

Aile içinde huzuru korumaları çok kolay olmayabilir ikizler burçlarının. Ne diyeceksin canım? Ben başarılıyım, ben başarıyım, ben aydınlığım, ben ışığım, kendimi seviyorum. Ya şükür. Şükretme zamanı. Ya şükür.

Ben başarılıyım, ben başarıyım, ben aydınlığım, ben ışığım, kendimi seviyorum.

İkizler, ha oldu da ya bu kadın bana böyle dedi ama sevgilimden ayrıldım, eşim bana ihanet etti.

Hiç üzülme, kaderinde yoksa yapar. Bakın bu süreçte ayrılanların hepsi kadersel olarak Allah diyor ki bunu artık bırak. Bırak artık bunu diyor.

Öyle demiyor da tutulmayı gönderiyor. Bırak gitsin! Hiç neşeni bozma, yukarı doğru çıkıyorsun.

Bırak gitsin ki; ki yenilere yer açılsın. Sana değer veren gelsin. Sen çılgınsın, çaktırmadan çılgın olan sensin.

İkizlerin ayını söylemedik, ona da değinelim. İkizlerin hep bir sırrının açığa çıktığı, hep bir yüzleşme yaşadığı, düşmanlıkları gördüğü, hastalıkları fark ettiği, kör noktaların açıldığı aylar Mayıs ve Kasım aylarıdır.

Mayıs ve Kasım aylarında sağlığına daha çok dikkat etmeli, zayıf olduğunu daha çok fark etmeli.

YENGEÇ BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun.

Yengeçler, böyle bir aydasınız, böyle bir haftadasınız. Evet, sevgili yengeç, seni kim yalnız hissettiriyor kendine? Yerim sizi. Sizi yalnız mı hissettiriyorlar kendinize?

En son yalnız hissettirilecek insan bu arada yengeç. Yalnız hissettirilmemesi gereken bir insan. Yengeç karısı olan erkeklere, yengeç kocası olan kadınlara söylüyorum.

Sakın onları yalnız, ilgisiz, sevgisiz hissettirmeyin. Eğer çocuğunuz da yengeçse onun hep sırtını sıvazlayın, okşayın, sevin.

O çünkü ailesi, sevdikleri onu desteklemediğinde, yanında olmadığında zaten ölmüş demektir. Kendini ölü gibi hisseder. Sakın onlara bunu yapmayın. Bir yengeci cezalandırmak istiyorsan onu sevgisiz bırak. Kesinlikle.

Bu arada cezalandırmanın yolunu da söylemiş oldum ama benden günah gitti artık. Evet başına yaptığı iyiliği kakan ya da seni yalnız hissettiren kimselere aldırış etme. Çünkü Allah seninle.

Çünkü 9. evinde bir savaş yaşıyorsun diyorsun ki acaba Allah beni tövbe haşa tabii unuttu mu niye benim dualarımı duymadı niye ben bu işte başarılı olmadım niye her şey ters gidiyor dediğiniz birtakım şeyler olabilir.

Bunlar neyle ilgili olabilir, eğitimlerle ilgili olabilir seyahatlerle ilgili olabilir, uluslararası bir işiniz varsa pasaport vize işleriniz varsa yapmak istediğiniz, hayal ettiğiniz bir şey varsa, bir tayin, bir atama bekliyorsanız çok zorluyorum ya bu ara her şeyi çok zorluyorum niye her şey zor oluyor dediğiniz bir dönemden geçiyorsanız bilin ki siz her zaman ilahi koruma altındasınız.

Yengeç astrolojide ruhu temsil ediyor, insanın ilk defa koçta ben demesinden sonra ilk defa ailem var benim herhalde bir yaradan var, bir şeyler var, bu hayat tek başına olmuş olamaz diyen ilk burç yengeçtir.

Gerçekten ikizler sadece çocuksu bir meraktadır, yengeç ruhuyla hisseden taraftadır. Dolayısıyla psikolojinizi sakın bozmayın.

Bazı burçlar inanmadan yaşayamazlar. İlla bir şeye inanıp dua etmesi lazım. Onlardan bir tanesi en başında geleni de yengeçtir.

Dolayısıyla dua edin, eğitimler alın, seyahatlere çıkın. Bu aralar sizi zorlayan koşulların esiri olmadığınızı, bunun gelip geçici olduğunu bilin.

Sadece özellikle 7, 8, 9, 10 Mart'ta seyahatler, yolculuklar konusunda biraz daha dikkatli olun. Öfkeli olmayın. Trafikte fevri hareketler yapmayın. Otoritelerle zıtlaşmayın.

Ödevleriniz varsa, öğrenciyseniz ihmal etmeyin. Hocalarınız gözünüzün yaşına bakmaz. Ben uyarmış olayım sizi. Bu aralar bunlara dikkat edin.

Bunun dışında, olumlu olarak baktığımızda yengeçlerin tepesinde bir güneş tutulması var.

Eğer iyi bir yengeçseniz, iyi kalpli bir insansanız, bilin ki gerçekten kariyerinizde çok büyük zirve yaşayacaksınız.

Ama kötü bir yengeçseniz, bencil bir yengeçseniz ki çok nadir olur, siz de kariyerinizde bir düşüş yaşayabilirsiniz.

Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Patronlarınızla, otorite figürlerle ilgili zıtlaşmalar yapmamaya çalışın.

Tayin, atama, yükseliş, kariyer planında başarılar dönemi olabilir. Yengeç aslında çok şanslısınız.

Yani şu kadar burcun arasında en şanslılardan birisiniz diyebilirim. Sizin konsantrasyonunuza ve kendinize olan güveninize bağlı bir şeylerin daha iyi gitmesi Kendinize güvenin, konsantre olun.

Özel ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz, işle ilgili konularınız, hepsinin yavaş yavaş nasıl da düzene girdiğini göreceksiniz. Aksilikler konusunda dikkat ettiğiniz sürece bilgisayarınızı unutmayın, belgelerinizi unutmayın, projelerinizi unutmayın.

Bunlara dikkat ettiğiniz sürece hiçbir problem yaşamazsınız. Yükseliş dönemindesiniz, başarı dönemindesiniz ve ardından nisan sonuyla beraber siz de kutlama dönemine giriyorsunuz.

Evet. Akmayan işler için üzülme. Geleceğine ve kaderine odaklan.

Ben ışıl ışıl parlayan bir ışığım, yengeç olumlaması; çok seviliyorum ve sevilmeyi çok hak ediyorum. Ya Melik. Esma'nın da bu.

Tekrar et bunu sık sık; ben ışıl ışıl parlayan bir ışığım. Ben ışıl ışılım.

Bunu böyle sadece söylemek değil, inanarak söyleyeceksiniz. Çok seviliyorum ve sevilmeyi çok hak ediyorum.

Ya Melik, zikredeceğiniz Esma.

Mesela insanlar sevilmeyi çok ister ama anneleri, babaları çocukken onlara o kadar kötü sözler söylemişlerdir ki. İşte sen yaramazsın, sen işe yaramazsın, seni kimse ne yapsın, seni kimse sevmez, seni alıp da ne yapsınlar.

O kadar çok böyle kodlamalarla büyüyen insanlar var ki. Sonra ilişkileri yolunda gitmediğinde üzülüyorlar. Yengeçler özellikle kulağınızda küpe olsun diye söylüyorum.

Bu sefer diyor ki niye ben sevilmiyorum? Çünkü sana öyle bir kodlandı ki senin sevilmeye layık olmadığın. O yüzden her insan, her iyi insan sevilmeye layıktır. Buna önce kendimiz inanmalıyız, o kodlamalardan arınmalıyız.

Kendinizi eğitin, eğitimler almaya başlayın. Mutlaka ruhunuza iyi gelecek eğitimlerle ilerlemeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz.

Yengeç’in aylarını bir daha söyleyelim.

Yengeçlerin kör zamanlarıysa Haziran, hatta Mayıs sonu Haziran ve Aralık ayı, Kasım'ın sonu Aralık diyebiliriz. Kasım'ın sonu Aralık yengeçlerin gizli sırlarını açar.

ASLAN BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Sevgili aslanlar! Hazır mısınız? Nihayet sizin için kara göründü. Ya çok çektin sevgili aslan, gerçekten. Tanıdığım bütün aslan arkadaşlarım çok zor günlerden geçti ama nihayet vallahi kara göründü.

Eğer siz pozitif, ki bu aslan normalde öyledir ama istedikleri olmayınca biraz böyle negatifleşebiliyorlar.

Onun dışında genel olarak pozitif bir ruh haline sahip. Eğer böyle siz gerçekten pozitif, kararlı, yolunda giden hep böyle umutla devam eden bir aslansanız.

Birçok zorluktan, birçok kötülükten, birçok kötü insandan arındığınız bir sürece geçiyorsunuz. Birincisi, dış görünüşünüzde bir canlanma, kendinizi ifade ederken bir cesaret geliyor.

Peki bu cesareti nasıl kullanmalıyım? Eğer çok kırıcı olursam, çok yıkıcı olursam bu cesaret ters teper bana zarar verecek bir noktaya dönüşür.

Mahkemelik eder beni insanlarla. Ama ben çok ölçülü, çok kararlı, hep dozunda konuşan bir insansam daha cesur konuşmaya başlayarak kendime bir güzel yol da açabilirim.

Sizler de eğitimlerle, seyahatlerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Aylardır onaylanmayan bir sürü bilgiler, belgeler bir anda onaylanmaya, bir anda önünüze düşmeye başlayabilir.

Eğer hukuki bir süreciniz varsa, iletişim veya eğitimle alakalı uzun zamandır devam eden bir sıkıntınız varsa bununla alakalı da çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazıları yurt dışına yerleşme, şehir dışına yerleşme, uzak bir yere yerleşme gibi kararlar verebilirler ama bu hemen olmayabilir.

Önünüzdeki 6 aylık Ekim'e kadar olan süreçte yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği, üniversiteye başlamak, eğitime başlamak, bazılarının boşanması, bazılarının kendine yeni bir yol çizmesi, bazılarının tayin, atama gibi şeyler yaşaması.

Hayatınıza yeni bir yol çizeceksiniz, yaşayacağınız yere, nerede yaşamak istediğinize karar vereceksiniz gibi görünüyor.

Sevgili aslanlar, kariyer hayatınızda adım adım çok güzel bir başarıya doğru gidiyorsunuz kesinlikle. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ve kendinizi gerçekte kim olduğunuzla görmeye başlayacaksınız.

Kendinizdeki zayıf noktaları, kör noktaları, hatalı tarafları daha çabuk keşfetmeye başlayacaksınız.

Ve bunu da böyle sanki sezgileriyle yapacak. Bu aralar rüyalarınız yoluyla, hissedişleriniz çok güçlü olabilir. Gerçekten Allah sizi eğitiyor aslında.

Hani siz belki hoca sanıyorsunuz, belki biri bana bir şey öğretti sanıyorsunuz ama olmanız gereken kişi olun diye resmen bir eğitimden geçiyorsunuz diyebilirim.

Bu aralar parayla ilgili konularda çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Harcamalarınıza, para kayıplarına, hırsızlık ve dolandırıcılıklara aslanlar çok dikkat etsinler.

Yıllardır alamadıkları üstte örtülmüş bir miras ya da çok zor alınacak bir şey varsa mahkeme yoluyla bunu alma noktasına da gelebilirler.

Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyarsa cesur olmanızda bir beis yok. Bu arada hem özel hayatınızla ilgili çok parlayacağınız bir dönem, hem kariyer hayatınızla ilgili çok parlayacağınız bir dönem odağınız ve konsantre olduğunuz konu para.

Ama paranıza da lütfen dikkat edin olur mu? Yani şey gibi düşün. Bir yerde sorun varsa ne yaparız? Gider orayı ameliyat ederiz ya.

Aslanlar böyle o para meselelerine adeta ameliyat ediyorlar. Nasıl düzeltebilirim, nasıl daha iyi yapabilirim diye. Ve aynı zamanda bir takım ufak tefek tedaviler ve operasyonlar da geçirebilirler.

Yani işte bekletilmiş bir apandisit problemi, bekletilmiş bir safra sorunu, bekletilmiş bir diş sorunu. Ben zenginliğin ta kendisiyim, ben zenginlik ötesiyim. Ben zenginliğin ta kendisiyim, ben zenginlik ötesiyim. Tam da aslan burçlarına göre bir olumlama değil mi?

Şimdi hepsine ne yapıyorum? Kimin neye ihtiyacı varsa o. Şu anda parayla ilgili bir tıkanıklık, bereket, ‘ben bereketsiz miyim? Niye böyle oldu? Gibi düşünebilirsiniz. Olumlama aklınızda bulunsun.

Ama bazıları da üstü örtülmüş bir mirası bile alabilir. Yani hakkınsa alacaksın. İlahi adaletin tecelli edeceğine şaşmayın.

Bakın kalbimiz kırılıyor, üzülüyoruz, bunalıyoruz bazen ama inanın bana su akıyor, yolunu buluyor.

İnsan da üzüldüğüyle kalıyor. Hiç üzülmeyin. Olanda hayır vardır, olmayanda daha çok hayır vardır.

Ya Rezak Esma'sı aylarını da söyleyelim.

Aslanlar! Temmuz ayı, onların arınma ayı. Düşmanlıklarla, hastalıklarla yüzleşme ayıdır.

Aynı zamanda ocak ayı, onların hastalıklarla, düşmanlıklarla yüzleşme ayıdır. Yani sizler Temmuz ve ocak ayında kendinize hep sakınmalısınız.

Demeyin ben kurbanlıyım, hayır. Herkesin iyi dönemi var, kötü dönemi var. Kariyer zamanı var, problem yaşama zamanı var. Sizler Temmuz ve Ocak ayında hep arkanızı biraz daha kollamalı ve bağışıklığınıza hep dikkat etmelisiniz.

Aslanlar için tavsiyeniz de geldi. Esma'nızı söyledik. Başka söylemediğimiz bir şey yok. Ayı da söyledik.

Aslanlar hadi. Kara göründü, para da geliyor. Allah'ım size sağlık da verecek inşallah. Sağlık derdi çekenler için söylüyorum. Maddi açıdan dikkat etmeniz gereken bir ayda da...

Güneş, güneşinizin sıcaklığını alıyoruz. Yönetici ışığınız, gezegeniniz, güneş tutulurken. Allah yardımcınız olsun.

BAŞAK BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Başak burcu, özel hayatında mutlu musun? Evet. Duymuyorum sizi, mutlu musunuz?

Ben çok mutluyum. Niye mutlu değilsiniz ya?

Başakların karınca kumandanı olaraktan, karınca kumandan, özel hayatında mutluysan bozma. Bak, bozma. Mutlusun.

Ya ben seni istemiyorum da vay ben şöyle bir şeyler yapma. Sinirlenme, sinirlerine hâkim ol. Sakinlik ve sabır sınavından geçebilirsin.

Bu aralar böyle olabilirsiniz. Yani böyle şey yapmayın. Benim gibi yapmayın. Ben hata yaptım, siz yapmayın. Bütün dünyanın suçunu eşinizden çıkarmayın.

Ama, haklı olan olacak, haksız olan olacak. Bazıları gerçekten gergin olduğu için sinirli olabilir. Bazıları da bir şey yaşadığı için sinirlenebilir.

Ortak işleriniz, sadece evlilik değil, ikili ilişkilerinize konsantre olmanız gereken bir dönem. Herkesin bu hafta bir şeyi ameliyat etmesi gerekiyor.

Aslan'a para dedik, sana ne diyorum? İlişkiler. İlişkilerini masaya yatır. Bu ilişkinin artıları ve eksileri nelerdir? Bu ilişkide yapılması gereken, yapılmaması gereken şeyler nelerdir?

İlişkimizi biraz daha mercek altına alıp bir bakalım diyeceğimiz bir zaman.

Ortaklıklarınızı gözden geçirmeniz, ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Mutlu evlilikler bitmez, onu söyleyeyim. Mutlu ilişkilere zarar gelmez.

Ama bir yalanın içindeyseniz, eşiniz size yalan söylüyorsa, aldatılıyorsanız, ortağınız sizden para saklıyorsa, bir şey kaçırıyorsa, işte o zaman yüzleşmeler olabilir.

Ve sadece bu da olmaz. Mesela eşinizin bir işi olabilir, zor bir sorumluluk üstlenebilir.

Partneriniz, sevgiliniz, flörtünüz, zor bir sorumluluk üstlenebilir ve siz bu zor sorumlulukta onun yanında yer almak durumunda kalabilirsiniz.

Onlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla, beraber göğüs germeye çalışın. İyi bir eşiniz varsa, iyi bir sevgiliniz varsa dürüst bir insanla beraberseniz onun yaşamış olduğu problemlerde ona böyle kol verin, destek verin.

Arkasında olun, yanında olun. Başkaları onun üstüne geliyorsa siz de o başkalarıyla bir olup onun üstüne gitmeyin. Partnerinizi idare etmeniz gereken bir dönem. Dediğim gibi kendi özel durumlarınızı siz bilirsiniz.

Yok, bunun idare edilecek bir tarafı yok diyenler için idare edemeyecek zaten, bitecek.

Bu arada elinize çok para geçebilir, çok da para harcayabilirsiniz. Bu aralar başakların müthiş bereket zamanı.

Ama nasıl biliyor musunuz? Para geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Siz de kendi kendinize millete bağırıp, çağırıp, carlayıp mahkemeler açıp ya da mahkemelere tazminat ödeyecek hale gelmeyin.

Gerçekten dilini tutamayan başaklar cır cır cır orada, burada birilerine sataşırsanız böyle mahkemelik bile olabilirsiniz.

Her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu her yerde söyleme sevgili başak. Yatılı okul müdüresi gibi kimseye yol göstermek zorunda değilsin.

Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Seni seviyorum. Sakin ol. Evet, eline para geçebilir.

Maddi konularda şansı edebilirsin. Mirastır, ek gelirlerdir, beklediğin paralar gelmiyor, bir türlü gelmiyor. Onlar gelmeye başlayabilir. Ve sen, biliyor musun bu ara, her şeyi çok güçlü hisseden burçlardan biri olacaksın.

Psikoloji alanında yine o bahsettiğin gibi işte nümeroloji olur, astroloji olur. Böyle derin ilimlere yoğunlaşabileceğin bir süreçten geçiyorsun.

Bu ara ölmüş yakınlarını hatırlamanı ve onlara dualar göndermeni de tavsiye ederim sana. Evet, ilişkilerle ilgili sağlamlaşacak mısın? Bitirecek misin?

Daha mı iyiye gideceksin? Bu tamamen hayatın olağan akışında belli olacak. Çok daha iyi de olabilir.

Nefes egzersizleri, topraklanma sana şart. Kendine, ruhuna sessiz zamanlar ayırmak zorundasın.

Ben mutluyum ve mutlu bağlantılar kuruyorum. Senin olumlaman; seviyor ve seviliyorum. Ben mutluyum ve mutlu bağlantılar kuruyorum.

Seviyorum ve seviliyorum.

Sana da ya selam verdim. Herhalde anlamışsındır.

Ya selam veriyorsam, o Burç için o hafta sinirlenebilir. Kazalara açık olabilir. Kavgalara açık olabilir demek.

Ben çok fazla isim de vermem bu arada. Bazı isimleri tavsiye ediyorum dikkat ettiyseniz. Hepsini tavsiye etmiyorum.

Evet, ilişkilerde kavgalı bir dönem olabilir. Huysuz akrabalar için sinirlerini sağlam tut.

Arınma ayları; Ağustos ve Şubat. Aslında Ocak sonu Şubat, Temmuz sonu Ağustos da diyebiliriz.

Bu aylarda gizlilikler açığa çıkar, hastalıklar açığa çıkar, sorunlar açığa çıkar. Bu aylarda ilişkiye başladığı kişiye dikkat etmesi gerekir.

Özellikle yükselen burcunuza göre bunu düşünün.

TERAZİ BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Bir sabır sürecinden geçeceksin. Şimdi yalan da söyleyemem.

Gerçekten terazi için çok üzülüyorum. Tutulma var ama Koç Burcu’ndan.

Yani hayatı değişiyor. Şimdi 26 Nisan'a kadar teraziler için önemli bir süreç. Farkındalıkları çok artacak, yeni kararlar gelecek, yeni olaylar yaşanacak, olaylar üst üste gelecek.

Ama benim tavsiyem şu olur terazilere, bu süreçte fevri olmazlarsa, krizleri iyi yönetirlerse, özgüvenleri çok artacağı için yanlış insanlardan, yanlış ilişkilerden daha kolay arınabilirler.

Bir kere, güneş tam karşınızda duruyor. Yani bir ilişkiniz varsa ve çok değerli buluyorsanız da eğer o insan sizin için doğru insan değilse bunu fark edebilirsiniz.

Bir ilişkiniz varsa bitirmeniz gerekiyorsa ama o özgüveni içinizde bulamıyorsanız o özgüvene sahip olup bitirme kararı verebilirsiniz.

Biliyorsunuz Merkür Retro’sundayız. İyi düşünülmemiş kararlardan da kaçınmak gerekiyor. Evlilik içinde, ayrılık içinde ilişkiyi başlatmak ya da bitirmek içinde.

Fakat özgüveninizin çok artacağı, kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz,’ ben gerçekten bunu hak etmiyorum’ farkındalığını yaşayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

Çok sinirli olmamaya çalışın, çok fevri olmamaya çalışın.

Terazilerin bazılarının partnerleri çok sinirli ve çok fevri olabilir. Mesela siz gayet iyi giderken partneriniz sizi kızdırıyor olabilir.

Sizden çok şey bekliyor olabilir. Sizi çok mı kısıtlıyor, kıskançlık krizlerine giriyor olabilir. Bu ara ilişkinizde kıskançlık krizleri veya birtakım gerçeklerin açığa çıkması sebebiyle iniş çıkışlı durumlar olabilir.

Bazılarınız da evlenebilirsiniz. Benim kardeşim evleniyor mesela. Hiç ablasının astrolog olduğunu unutmuş, kendi kafasına göre nikah tarihi almış.

Allah mesut etsin. Karışmıyorum. Bak işte öyle oluyor. Karışmıyorum.

Ne yapayım ama ya? Bir sorun ya. Şu astroloğa bir sorun.

Allah mesut etsin onu da. Herkes kaderine gidiyor arkadaşlar. Bazen bazı şeylere müdahale edemiyorsunuz. Ve kendi kafalarına göre almışlar. Olsun.

Demek ki onların da kısmeti öyle. Kötü olmaz ama daha bereketli bir tarih olabilirdi. Daha iyi bir tarih olabilirdi. Daha kolay zamanlar olabilirdi.

Ama şimdi terazi zor gelişen bir burç. Çünkü terazi güneşin düştüğü bir burç.

Terazi hayatının yarısını zaten uyum sağlama zorunluluğundayım, uyum sağlayayım, aman çıkıntı olmayayım dememesi gerektiğini ve hayır demeyi öğrenmesi gerektiğini bilerek geçiriyor.

O zaman ne oluyor? Ya çok pasifize oluyor ya da çok sinirli birine dönüşüyor.

Terazinin eğitimi bu anlamda biraz daha zor. Satürn'ün yüceldiği burç. İlişki sınavları var, kendini geliştirme ödevleri var.

Ne oluyor sonra? Dünyanın en yumuşak, en naif danışmanına dönüşüyor.

İşte kendini geliştirme adalet sınavından geçer, ilişki sınavından geçer. Dolayısıyla terazi çok güzel bir burç.

Çok naif, çok çekici, çok hoş bir burç.

İyi ki var teraziler. İnsanı rahatlatan, keyif veren, mutlu hissettiren, asla ego yapmayan.

Fakat bu aralar işte özgüvenleri artıyor. Yani bu ara terazileri şöyle görebilirsiniz. Ben çok daha iyisini hak ediyorum.

Kusura da bakma. Hadi güle güle, görebilirsiniz. Sinirleriyle oynamamak lazım. Özgüvenleri artıyor.

Dış görünüşleri parlıyor. Güzellikleri artıyor. Yakışıklılıkları artıyor. Patavatsızlıkları artıyor. Sinirleri artıyor.

Kavgacılıkları artıyor. Laf sokmaları artıyor. Hepsi aynı anda artıyor. Fazla üstlerine gidilmemesi gereken bir dönem. Dinlen, kendini önemse.

Yardımlaşma zamanı ve işlerine zaman ayırma.

Ayları da Ağustos sonu Eylül. Ve Şubat sonu Mart ayları. Sağlık ve şifa, bu arada sağlığınıza da dikkat edin. Özellikle ayak sağlığınıza.

AKREP BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Sevgili akrep, bak, ak koyun, kara koyun belli oluyor diye açılıyor perdeler. Kim seni seviyor, kim seni sevmiyor, kim senin yanında, kim sana destekçi. Kim sana destekçi değil, hepsini göreceksin. Peki, bunlar seni üzecek mi? Hayır, üzmeyecek.

Çünkü sen şu anda bir arınma dönemi yaşıyorsun. Şu an mesela akreplerin arınma dönemi. Onu birazdan söyleyeceğim tekrar.

Şu anda senin içinde bir arınma dönemi. Çalışanların arasında bir kötü insan varsa, arkadaşlarının arasında bir kötü insan varsa özellikle yükselen akrep son 15 gündür nelerle yüzleştin bir dedektif gibi yoğunlaştığın, üstüne çalıştığın bir konu varsa ya bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsun ya bir şeyden kurtulmaya çalışıyorsun, ya bir arınma yaşıyorsun ya da konsantresin ve bir şey planlıyorsun.

Yani daha iyi olmak için, daha iyi yerlere varmak için planlar içerisindesin gibi gözüküyor. Çok fazla 12. Evinin çalıştığı zamanlar, yani sana görünmeyen kör noktaların aktif olduğu zamanlardan geçtiğin için kendini bedenen, ruhen, psikolojik olarak korumaya devam ediyorsun.

Bazı zaman diyorlar ya niye 2-3 hafta aynı şeyi söylüyorsun bir burcu? Sebebi; o ay arınma ayı olması. Bir haftada bitmiyor o arınma zamanları. Senin için Nisan sonuna hatta Mayıs'ın ilk 15 gününde dahil ediyorum. Senin arınman böyle devam edecek.

Sevgili Akrep temizleneceksin aranacaksın, belki çalışanını göndereceksin yeni bir çalışan almaya başlayacaksın ya da uğraşacaksın iş hayatında, çalışma hayatında, sağlığınla ilgili konularda, arkadaş çevrenle ilgili konularda bir arınma, bir aydınlanma yaşayacaksın gibi görünüyor.

Aşk hayatında eğer ki sevilmiyorsan ya da hak ettiğin değeri görmüyorsan bununla yüzleşip artık yeter diyebilirsin.

Bazı akrepler çocuk yapmaya karar verecekler, birkaç haftadır söylüyorum çünkü bu alanlarınız çok aktif Satürn’de buradan geçiyor.

2026'ya kadar çoğu akrep çocuk sahibi olacaktır. Yıllardır olamayanlar bile olabilir. Çünkü neden? 30 yılda bir yaşanan bir etki bu. Yani öyle basit bir etkiden bahsetmiyoruz.

Şu anda da birçoğu hamilelik haberi alabilir, bebek haberi alabilir. Çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını çok ağır bir şekilde omzunda hissedebilir.

Cinsel problemler ya da tutkuyla alakalı ilişkinizde bir takım iniş çıkışlar olabilir. Ve burada gerçekten konsantre olmanız gereken konu varsa çocuklarınız, aşk hayatınız, cinsel yaşamınız, hobileriniz, hobi olarak yaptığınız işlere yönelmenin onlarla uğraşmanın tam zamanı.

Gerçekten zor işlerin insanı olan akrepler mühendisler, mimarlar, matematiksel işler yapanlar, zor işlerde uğraşan akreplerin çabalarının karşılığını kararlı dururlarsa alabilecekleri bir süreç olacak.

Ama çalışanlarınız çalışma hayatınız iş yerinizde Nisan'dan itibaren önümüzdeki 6 aylık süreçte çok büyük değişimler yaşanabilir.

Gerçekten bir değişim dönüşüm dönemine de girebilirsiniz. Sevgili akrepler, sevilip sevilmediğinizi bu hafta bence anlayacaksınız.

Gerçekleri göreceksiniz. İnşallah seviliyorsunuzdur.

Hobilere, detay gerektiren işlere yönel ince işler, ince ince boyamalar, ince ince nakışlar sana çok iyi gelecek. Başkasıyla uğraşacağına ya da kızacağına işine yönel. Ben aşkın ta kendisiyim.

Seviyor ve seviliyorum. Sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Fettah okuyacağın isim.

Çalışanların, çalışma hayatın, evcil hayvanların, birlikte çalışılan insanlarla ilgili önemli değişimler olabilir.

Biraz bu konulara odaklanman lazım. Bazıları da nişanlanabilir veya nişan programı yapabilir.

Akrebin ayları da söyleyelim, mart sonu, nisan. Yani tam şu an tam bir arınma ayı.

Mart sonu, Nisan. Ve eylül, sonu Ekim. Akrepler bu aylarda arınmalar, yüzleşmeler, değişimler, çalışanlarla, evcil hayvanlarla, çalışma hayatlarıyla ilgili gelişmeler yaşar ve kör noktaları görürler.

Dostluğunu çok seviyorum akreplerin. Çok kıymetli akreplerin dostlukları, sakın ha yanlış yapmayın.

YAY BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Yaylar. Hadi bakalım. İç sesiniz ne diyorsa o doğrudur bu hafta.

Sağlam bir gelecek ve sağlam bir düzen kurmak çok önemli. Yolunda güvenle ilerle ve iç sesine güven.

Yaylar, hayatınızda özellikle ailevi konularda taşınma, emlak, yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği gibi konularda çok önemli gelişmeler yaşayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Birçok yaş 2025 yılına kadar yeni bir alana yerleşmeye hazırlanıyor.

Evlenip evinden taşınma, ayrılıp kendi düzenini kurma. Yeni bir şehre, yeni bir ülkeye ya da yeni bir alana yerleşme.

Bir mülkü satıp daha iyisini alma. Hayatınızda düzen anlamında, ailevi konular anlamında bir değişim sürecinden geçiyorsunuz geçen yıldan beri.

Eğer bunları yaşadıysanız, ben zaten yaşadım diyorsanız da yerinize yerleşme, kendinizi evinizde, yuvanızda, ailenizde huzurlu hissetme zamanı sizler için.

Kırgınlıklar, dargınlıklar varsa bunları uzatmamakta fayda var. Çünkü bugünlerde annenizin, babanızın, aile büyüklerinizin size daha çok ihtiyaçları olabilir.

Ev içinde bazı sorunlar, düzenlenmesi gereken durumlar olabilir.

Kendi evinizde veya annenizin, babanızın evinde tadilatlar, tamiratlar, yıkım, döküm ya da ne bileyim kentsel dönüşüm benzeri böyle bir yapılanma sürecinden geçiyorsunuz.

Dolayısıyla hayatınızın böyle bir önemli zamanından geçerken havlu atmak yerine ya da karamsar olmak yerine yapmanız gereken iç sesinize güvenmek. Çünkü güneş tutulması sizin aşk, çocuklar ve şans evinizde oluyor.

Bunun olumlu taraflarına bakarsanız ne kadar zorluktan geçerseniz geçin, şans sizinle. Hani bir taraftan sıkıntı yaşıyorsanız, çok yoruluyorsanız bir taraftan da mutluluk yaşama, sevinme zamanından geçeceksiniz.

Onu söyleyeyim ve iç sesinize çok güvenin, güvenmeniz gereken bir zaman dilimi arkanızda dargınlık kırgınlık bırakmayın.

Ebeveynlerinize dargınsanız, küsseniz bunun bir şekilde yolunu bulun ve barışın onlarla yaylar. Eğer anneniz babanız vefat ettiyse onları anmak rahmet dilemek onlar işte iyi olsunlar ruhları huzurlu olsun diye dua etmek, onlar adına hayırlar, iyilikler yapmak için de doğru süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Karamsar olmayın ve hayata daha güvenli bakın.

Bu çok önemli. Şüphelerinizi susturun. Ve yuvanızda, ailenizde, yaşamınızda huzurlu olmaya çalışın. Bu çok önemli olacak. Birçoğu evlilik kararı verebilir. Ciddi ilişkilere başlayabilir.

Hayat yolunda ciddi bir şekilde adımlar atabilir. Nihayet cesaret edemediği bir şey varsa buna cesaret edebilir. Ve şunu söyleyeyim. Önümüzdeki altı aylık süreçte çok büyük aşklar yaşanabilir yayların hayatında.

Nişanlar, nikahlar, aşklar, çocuk haberleri, bebek haberleri.

Ya gerçekten birine aşık olurlar, ya bir evlat sahibi olurlar, ona aşık olurlar.

Bir hobiniz sayesinde ününüze ün katabilir, başarınıza başarı katabilirsiniz. Zaten sevilen birisinizdir mesela. Daha çok sevilmeye başlayabilirsiniz.

Sadece spekülasyonlardan ve size uygun olmayan insanlara çekilmekten birazcık dikkatli olun, korunun diyorum.

Tutku dolu aşklar bekliyor yayları. Sahnenin yıldızı yaylar, onu söyleyeyim.

Evet, ben yuvamda güvende ve huzurluyum. Ben yuvamda güvende ve huzurluyum.

Ben ailemde güvende ve huzurluyum. Böyle tekrar edin, ben de bu arada tekrar ediyorum farkındaysan. Ya kayyum. Ayakta tutan.

Onun ayları da, arınacağınız aylar, Ekim sonu, Kasım. Nisan sonu, Mayıs. Bu aylarda hastalıkları artar.

Bu aylarda şüpheleri artar. Bu aylarda kör noktaları görür. Bu aylarda sırlar, gizemler açığa çıkar. Bu ay o zaman önemli onlar için.

Nisan sonu, Mayıs. Böyle bir, mesela tiroit sorunu varsa ortaya çıkar. Bir baş ağrısı varsa ortaya çıkar. Gizli düşmanı varsa çıkacak bu arada Mayıs'ta. Haberiniz olsun.

OĞLAK BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Sevgili oğlak. Ünlü düşünür oğlaklar, zihnin zehir. Algın çok açık. Planlarını hayata geçirmek için daha sıkı odaklan.

Avantajın olan ve başarı dolu bir dönemdesin.

Sadece şöyle bir şey var. Hangi oğlaklar bu dönemde çok avantajlı? Konsantrasyonu güçlü olanlar.

Mesela bir şeye odaklandığında onun üzerine çalışan oğlaklar çok güçlü. Ama odak problemi olan, kötü konuşan, kavgaya meyilli oğlakların aşırı zorlanacağı bir süreç olacak.

Bir kere herhangi bir işiniz varsa özellikle yazı, çizi, eğitim sektöründeyseniz, eğitimler, seyahatler bunlar sizin özel ilgi alanınızda veya işte tamir, tadilat gibi şeylerle uğraşıyorsanız ince becerileri olan bir işte çalışıyorsanız, konsantre olursanız müthiş başarılar elde edeceksiniz.

Bu dönem gösterdiğiniz gayret ve çabanın ekmeğini çok uzun yıllar yiyebilirsiniz. Onu söyleyeyim.

Kardeşleriniz, yakın çevre ve akrabalarınızla anlaşmanız bayramda özellikle çok zor olabilir.

Kardeş kavgalarından arınmanızı tavsiye ediyorum. Kardeş kavgaları çıkabilir, komşu kavgaları çıkabilir. Bu aralar kuzen kavgaları filan, akraba sorunları çıkabilir hayatınızda.

Veya bir akrabanızla alakalı sıkıntılı durumlar sizi de enterese edebilir. Bu konularda daha böyle gözünüz açık olsun. Kardeşlerinize de biraz odaklandığınız bir süreçtesiniz. Zihniniz çok keskin. Ama çok takıyor da olabilirsiniz bir şeyleri.

Giden bir sevgiliyi, biten bir işi, olmayan bir şeyi çok takıyor olabilirsiniz. Takıntılarınızı düzenlemeniz ve takıntılarınızdan da arınmanız gereken bir süreç olduğunu söylemeliyim sevgili oğlaklar. Size bağlı.

Konsantre olanların çok başarılı olacağı, keskin sirke küpüne zarar modunda yaşayanların, küpüne zarar vereceği bir dönem. Yani sürekli sinir harbindeyseniz daha kötü olabilir, toslayabilirsiniz. Trafikte özellikle çok dikkat edin.

Araba satımı yaşanabilir. Hayatlarında bir araba alım satım döneminde olabilir. Arabanızın bakımına özen gösterin. Bir araba almak zorundaysanız da motoruna, elektrik sistemine çok iyi baktırın. Bak uyarıyorum altını çizerek. Bu konuda önemli.

Konuşmalarınıza da dikkat edin. Düşüncelerinize de dikkat edin. Kendinizi kurban gibi görmeye meyillisiniz çünkü. Aile içi sorunlar ya da stresli konuşmalar sizin dezavantajınız.

Ama avantajınız başarı dolu bir dönemde olmanız. Ve yavaş yavaş hayatınızda aşkın güzelliği, bolluğu gelecek. Hemen değil. Yavaş yavaş gelecek aşkın güzelliği, bolluğu, bereketi, şansı. Size doğru gelecek.

Bu ara aileyle ilgili, evle ve akrabalarla ilgili, emlak ve mülk edinmeyle ilgili konular çok ön planda. Bunlarla alakalı çok hızlı gelişmeler olabilir.

Bir şey alacaksanız altyapısına çok dikkat edin. Ben sağlam planlar içindeyim. Tüm isteklerim gerçek oluyor ve oldu. Ben sağlam planlar içindeyim.

Tüm isteklerim gerçek oluyor ve oldu. Ya malikel mülk, ya hak, ya vekil. O kadar güçlü bir tesir ki.,

Ya malikel mülk, ya hak, ya vekil. Sana üç tane canım. Bunları zikredebilirsin.

Ayları da Kasım sonu, Aralık. Mayıs, sonu Haziran. Bu aylarda sağlık, iş, işte arınma gibi dönemlerden geçerler.

Bu aylarda genellikle böyle bir kör noktalarla alakalı açılımları olur. Bağışıklıkları bu aylarda daha zayıf olur genel olarak.

KOVA BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Sevgili kova, belki yeni yöntemler bulmak isteyeceksin. Belki de yeni yöntemler bulmak için adım attın. Bakalım seni neler bekliyor.

Evet, kafanı topla ve ruhunu arındır. Ufkunu açan yeni bilgiler seni ve tarzını çok değiştirecek. Yeni yöntemler bulma zamanından geçiyorsun.

Yani mesela uzun zamandır uyguladığın sistemi artık değiştirme zamanın gelmiş olabilir.

Uzun zamandır yapmış olduğun çalışmaları artık yenileme zamanın gelmiş olabilir.

Kendini eğitmek, öğrenmek, alışkanlıklarını gözden geçirmek, kendini değiştirmek ve yenilemek için bir güdü hissedebilirsin.

Ve çok zamanı, tam zamanı kendini olduğun noktadan bir yukarı seviyeye çıkartman gerekiyor.

Düşüncelerinde, söylemlerinde, davranışlarında daha kontrollü, daha sakin olman gerekiyor.

Kova burçlarını bu ara Akrep burcu gibi görebilirsiniz. Daha duygusal, daha takıntılı, daha böyle hani bana neden bu yapıldı havasını da görebilirsiniz.

Çünkü Plüton artık kova burcunda. Onun o hem sezgi gücünü hem de yıkım dönüşüm enerjisini kovaların hayatına taşıyor.

Yani artık kovalar kendilerine yapılanları kolay kolay unutmayacaklar. Ama şunu unutmayın, Plüton karşılıklı bir ödeşme verir.

Sizin de bir hatanız varsa bununla erken yüzleşmenizde yarar olduğunu düşünüyorum.

Fiziksel olarak, zihinsel olarak, dışsal olarak, içsel olarak çok büyük bir dönüşüm döneminden geçiyorsunuz. Bu haftaki en büyük dezavantajınız maddi konular, maddi zorluklar, aşırı ödemeler, elinizden çok çıkan paralar olabilir veya bir gelir kapınızı değiştirmek, vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz.

Yeni yöntemler bulursanız ise konsantre olduğunuz bir işte başarılı olma, başarı elde etme şansınız var. Avantajınız bol bol seyahat, yenilikler, öğrenme, eğitim, gelişim, kendinizi aşmak, yükselmek ve yücelmek olabilir.

Anlaşmalar ve sözleşmeler ya da yeni planlar hayatınızda aktif olabilir.

İletişim akışınız çok güçlü ama biliyorsunuz Merkür Retro’sundayız. Anlaşmalar, sözleşmeler ve iletişim konularında biraz daha dikkat edin.

Düşünülmemiş konuşmalar yapmasın kovalar. İyi düşünmediğiniz konularda konuşmayın.

Üstüne düşünün, sakin olun, fevri olmayın.

Ani kararlar vermeyin. Şu anda sizin böyle bir döneminiz. Dikkat.

Hep pozitife odaklanıyorsunuz. Ben nimet, bolluk ve bereket içindeyim. Ben nimet, bolluk ve bereket içindeyim.

Ya Rezzak, size de tavsiyem. Demek ki para lazım.

Evet, kovalarda Aralık sonu Ocak. Haziran sonu Temmuz. Bu aylarda sağlık, iş, kör noktalarla yüzleşmeye, düşmanlıklarla yüzleşmeye arınma zamanı yaşarlar.

BALIK BURCU (8-14 Nisan Bayram haftası)

Evet. Ve son burcumuz balık. Nihayet. Venus-Neptun etkileşimi güzellik getiriyor sevgili balıklar.

Balıklar! Küçük balıklar ve büyük balıklar. Balinalar ve sazanlar, yunuslar ve kırlangıçlar. Kırlangıç balığı vardı değil mi?

Türlü türlü balıklar var bir deryanın içinde. Balıklar her biriniz için dip balıkları, yüzeysel balıklar.

Önce güzel haberden başlayalım. Şimdi, Venüs Neptün’e etkileşimi, bazı dualarınızın, niyetlerinizin, dileklerinizin gerçekleşmesine vesile olabilir.

Sizi barışçıl bir havanın içine atabilir.

Ama süper. Özellikle hafta sonuyla beraber. Canım, bak sizi çok seviyorum. Bütün eşim, dostum, yakınlarımın hepsi balık.

Sakın üstünüze böyle yanlış negatif enerji gibi algılamayın.

Doğruyu konuşacağım. Hafta sonu itibariyle, cumartesi itibariyle çok duygusallaşabilirsiniz. Hastalanmaya veya bağışıklığınızın düşmesine çok yatkın olabilirsiniz.

Eğer bir bağımlılığınız varsa, kullandığınız düzenli bir ilacınız varsa, bir sağlık sorununuz varsa hafta sonu itibariyle lütfen çok dikkat etmeye başlayın. Sizi şöyle uyarmak istiyorum canlarım.

Özellikle 6-7 Nisan daha duygusalsınız. 8-9-10 Nisan çok dikkat etmeniz lazım.

Yani beladan kaçmanız gereken, belaya bulaşmamanız gereken, kazalardan korunmanız gereken, kavgadan kaçınmanız gereken bir süreç. Size de bu sözü söyleyeceğim. Keskin sirke küpüne zarar.

Balıklar eğer bu söylediğim günlerde sakinliğinizi korursanız çok sevinirim. Ben biraz daha geriden alacağım.

Şimdi 6-7-8-9-10 hatta 11'ini de katıyorum. Bir melek gibi olun, sakin olun. Kendi iyiliğiniz için kavgadan ve tartışmalardan kaçının.

İstem dışı olaylar hızlı gelişebilir. Çünkü güneş tutulmasının etkisi de var. Ya da işte gerçekten öfkenizi tutmakta zorlanabilirsiniz ve sinirleriniz yıpranabilir.

O yüzden size tavsiyem ne olursunuz sakin olun, sakinliğinizi koruyun. Bunun dışında iyi anlamda nasıl olur?

Çok emek verdiğiniz, yıllardır kendinizi adadığınız bir iş, bir kariyer planınız varsa ödüllenme zamanı olur.

Evliliğinize, işinize, hayatınızda neye çok önem verdiyseniz bunun ödülü alma zamanı olur. Zeki, çalışkan, aklı başında, karakteri güçlü olan balıkların bu süreçten iyi çıkacağı, kötü kalpli, hırslı, maalesef enerjisini, o saf enerjisini kötüye kullanmaya başlamış olanların ise baya zararlı çıkacağı bir süreç.

Lütfen dikkate alın söylediklerimi. Evlilik kararları, ilişki kararları, kariyerleri ile ilgili önemli gelişmeler.

Çok büyük bir gelir kapısı açılabilir, çok büyük bir para kapısı açılabilir. Balıklar için güneş tutulması para alanınızda ve ne diyeceksiniz?

Venüs artık Koç bucu'na geçti. Şimdi çok hızlı para kazanıp çok hızlı harcayacağınız bir dönem. Ben korunuyorum ve ben güvendeyim.

Ben korunuyorum ve ben güvendeyim. Allah beni koruyor. Ben korunuyorum ve ben güvendeyim. Ya selam ya mümin, ya müheymin.

Ya mümin, ya müheymin. Ayları ne? Ocak sonu şubat. Temmuz sonu ağustos. Bu aylarda kayıplar, zorluklar, birtakım acılardan geçme gibi durumları olabilir.

Kaynak: Nur Viral ile hayatta her şey var programındaki Astrolog Mine Ölmez'in konuşmalarından derlenmiştir.