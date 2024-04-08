08 Nis 2024 - 12:29- Spor G:

Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi

Bolulu genç önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını başardı; tek tek toplayarak Bolu'ya döndü. Bolu'nun parlayan yıldızı Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı. Bu başarı, hem Bolu'yu hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi mask
Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi
Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi
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Bolu'nun genç yeteneği Sinan Cankurt, Portekiz'in tarihi kentlerinden Guimaraes'te düzenlenen heyecan dolu Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, hem Bolu hem de Türkiye için tarihi bir an olarak kayıtlara geçti. Genç sporcu, bu zaferiyle gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan ilk Türk milli cimnastikçi unvanını elde etti.

Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun gururu artıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Suat Çelen başkanlığında, uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren başarılara imza atmaya devam ediyor. Bolu TOHM'un yetiştirdiği değerli sporcu Sinan Cankurt'un elde ettiği bu büyük başarı, federasyonun uzun süredir üzerinde durduğu projelerin ve çalışmaların meyvesini toplaması anlamına geliyor.

Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi

Avrupa'nın zirvesinde bir Bolulu

3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası, Sinan Cankurt için unutulmaz bir deneyim oldu. Gençler kategorisinde yarışan milli cimnastikçi, rakiplerini geride bırakarak 53.740 puanla altın madalyaya uzandı. Bu sonuç, onu Türk trampolin tarihinde bu kategoride Avrupa şampiyonu olan ilk sporcu yaparak, genç sporcuya büyük bir onur ve gurur kazandırdı.
Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi

Tebrikler yağdı

Sinan Cankurt'un büyük başarısı, Bolu Valiliği başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı. Bolu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cankurt'un bu tarihi başarısını kutladı ve kendisine gelecekteki spor hayatında daha fazla başarı dileğinde bulundu.

Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi

Tarihe geçen başarı

Sinan Cankurt, gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan ilk milli sporcu olarak, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarı, sadece kendisi için değil, aynı zamanda Bolu ve Türkiye için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

# uluslararası, türkiye, nisan, spor, Medya, avrupa

08 Nis 2024 - 12:29 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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