Bolulu sporcu önce dünyaya diz çöktürdü, sonra Avrupa'yı fethetti. Portekiz'de kimsenin yapamadığını yaptı; tek tek toplayıp Bolu’ya geldi

Bolu'nun genç yeteneği Sinan Cankurt, Portekiz'in tarihi kentlerinden Guimaraes'te düzenlenen heyecan dolu Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, hem Bolu hem de Türkiye için tarihi bir an olarak kayıtlara geçti. Genç sporcu, bu zaferiyle gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan ilk Türk milli cimnastikçi unvanını elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun gururu artıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Suat Çelen başkanlığında, uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren başarılara imza atmaya devam ediyor. Bolu TOHM'un yetiştirdiği değerli sporcu Sinan Cankurt'un elde ettiği bu büyük başarı, federasyonun uzun süredir üzerinde durduğu projelerin ve çalışmaların meyvesini toplaması anlamına geliyor.

Avrupa'nın zirvesinde bir Bolulu

3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası, Sinan Cankurt için unutulmaz bir deneyim oldu. Gençler kategorisinde yarışan milli cimnastikçi, rakiplerini geride bırakarak 53.740 puanla altın madalyaya uzandı. Bu sonuç, onu Türk trampolin tarihinde bu kategoride Avrupa şampiyonu olan ilk sporcu yaparak, genç sporcuya büyük bir onur ve gurur kazandırdı.

Tebrikler yağdı

Sinan Cankurt'un büyük başarısı, Bolu Valiliği başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı. Bolu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cankurt'un bu tarihi başarısını kutladı ve kendisine gelecekteki spor hayatında daha fazla başarı dileğinde bulundu.

Tarihe geçen başarı

Sinan Cankurt, gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan ilk milli sporcu olarak, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarı, sadece kendisi için değil, aynı zamanda Bolu ve Türkiye için de büyük bir gurur kaynağı oldu.