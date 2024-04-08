Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Boluspor’a verilen Gölcük Tabiat Parkı’nı almak istiyorlar”

Bolu'nun nefes kesen doğal güzelliği Gölcük Tabiat Parkı, son zamanlarda sadece doğa tutkunlarının değil, aynı zamanda yerel siyasetin de ilgi odağı haline geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, gazeteci Hüseyin Aykan tarafından hazırlanan ve sunulan "Taşın Gediği" adlı haber ve tartışma programında yapmış olduğu açıklamalar, şehrin gündemine bomba gibi düştü. Program, siyasi çekişmelerin yanı sıra, Bolu'nun sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli başlıkları da masaya yatırdı.

Gölcük’ün kaderi belirsizliğe sürükleniyor

Tanju Özcan, belediye başkanı olarak yeniden seçilmesinin ardından katıldığı programda, Gölcük Tabiat Parkı'nın geleceğiyle ilgili endişe verici iddialarda bulundu. Parkın, Bolu Belediyesi tarafından Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden kiralık olarak alındığını ve elde edilen gelirlerin Boluspor'a aktarıldığını belirten Özcan, şimdi ise bu değerli doğal alanın belediyenin kontrolünden çıkma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Milletvekilleri harekete geçirildi

Bu kritik durum karşısında Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile görüşerek durumu aktardı. Belediye ve Boluspor'un, söz konusu gelir kaybından olumsuz etkileneceği konusunda milletvekillerini bilgilendirme gereği duyduğunu vurgulayan Özcan, bakanlık bürokrasisinin, sözleşmedeki "3'üncü kişilere kiraya verme" hükmünü yanlış yorumladığını ve bu yanlış yorumun Boluspor için ciddi mali zararlara yol açabileceğini dile getirdi.

Boluspor için büyük gelir kaybı tehdidi

Gölcük Tabiat Parkı'nın Boluspor için hayati öneme sahip bir gelir kaynağı olduğunu belirten Özcan, parkın belediyeden alınması durumunda, bu durumun Bolu Belediyesi'nden çok, Boluspor'a zarar vereceğini söyledi.

“Belediyeye 6-7 milyon lira maliyeti var”

Özcan, "Belediyenin bundan bir kaybı olmaz. Boluspor başkanımız beni aradı. Ben de derhal milletvekillerini durumdan haberdar ettim. Vali bey de bu konuda bilgilendirildi. Ancak, oranın bakımı için belediyeye 6-7 milyon lira maliyeti var. Eğer park belediyeden alınırsa, bunun Boluspor'a büyük zarar vereceğini açık bir şekilde ifade edeceğim" şeklinde konuştu.