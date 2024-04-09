Ramazan Bayramı için Bolu ve Düzce'de geniş kapsamlı güvenlik önlemleri

Ramazan Bayramı, birlik, beraberlik ve huzurun ön planda olduğu müstesna zamanlardan biri. Bu özel günlerde, Bolu ve Düzce'de vatandaşların güvenli bir şekilde bayramı geçirebilmeleri için alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor. Bolu ve Düzce'nin yetkilileri, bayram sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını duyurdu. Bu kapsamda, iki ilde toplamda 3.305 polis ve jandarma personelinin görev yapacağı açıklandı.

Düzce'de Güvenlik İçin Seferberlik

Düzce'de, Vali Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleşen Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı'nda alınan önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, bayram süresince vatandaşların huzur içinde vakit geçirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı. Düzce'de, 804 Emniyet ve 751 Jandarma personeli olmak üzere toplamda 1.555 güvenlik görevlisi, bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için hazır bulunacak. Emniyet güçleri, özellikle trafik ve asayiş konularında yoğun bir çalışma içinde olacak.

Bolu'da Kapsamlı Hazırlık

Bolu'da da bayramın huzurlu geçirilmesi için benzer şekilde geniş çaplı önlemler alındı. 10 Nisan'da başlayacak olan bayram sürecinde, 950 Emniyet ve 800 Jandarma personeli aktif olarak görev yapacak. Bolu'da, trafik güvenliği ve asayişin sağlanması için yapılan bu planlama, vatandaşların güvenli bir bayram geçirmeleri adına büyük önem taşıyor.

Acil Durumlar İçin 112 Her An Yanınızda

Bayram süresince yaşanabilecek her türlü acil durum için 112 Acil Çağrı Merkezi vatandaşların hizmetinde olacak. Yangın, polis, jandarma, ambulans ve zabıta hizmetlerine tek bir numara üzerinden ulaşmak mümkün. Bu sayede, bayram süresince yaşanabilecek her türlü acil duruma hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi planlanıyor.

Bu özenli ve kapsamlı güvenlik planlaması, Bolu ve Düzce'nin bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Bayram sürecinde her türlü olumsuzluğa karşı önlem alınmış olması, vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle güven içinde vakit geçirebilmelerini sağlıyor.