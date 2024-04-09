09 Nis 2024 - 11:00- Ekonomi G:

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Bolu esnafına ne dedi?

2024 Ramazan Bayramı, 2024 Ramazan Bayramı tatili, esnaf bayram beklentileri, Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, bayram öncesi Bolu esnafına uyarılarda bulundu, bayramların esnaf için önemine değindi, haberimizde…

Arzu Sarı
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2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Bolu esnafına ne dedi? mask
2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Bolu esnafına ne dedi?
2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Bolu esnafına ne dedi?
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Gayret’ten esnafa mesaj

BESOB Başkanı Tahir Gayret, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Esnaf ve sanatkârlar için özel temennilerde bulunan Gayret, bayramların birlik, beraberlik ve kültürel önemine vurgu yaptı.

Ramazan'ın ardından bayram sevinci

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Gayret, Ramazan ayının manevi atmosferinin ardından tüm İslam Âlemi'nin bayramı sevgiyle karşıladığını belirtti.

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Bolu esnafına ne dedi?

Bayramların esnaf için önemi

BESOB Başkanı, bayramların esnaf ve sanatkârlar için sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel anlamda da özel günler olduğunu vurguladı. Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olduğunu ifade etti.

Esnafa özel bayram temennileri

Tahir Gayret, esnaf ve sanatkârların alın teri ve çabalarıyla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirterek, bayram süresince işlerinin bol ve bereketli olmasını diledi. Ayrıca, kazançlarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Bolu esnafına ne dedi?

Bayramın getirdiği birlik ve beraberlik

Gayret, bayramların, dostlukların tazelenmesi, mutlulukların paylaşılması ve birlik beraberliğin en üst seviyede yaşanması için bir fırsat sunduğunu söyledi. Bu özel günlerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Tüm Müslümanların bayramını kutladı

BESOB Başkanı, mesajında tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın getireceği mutluluk ve birlikteliğin önemine değindi. Gayret, bayramın, herkes için sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi.

2024 Ramazan Bayramı öncesi Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Bolu esnafına ne dedi?

Esnaf ve sanatkârlar için bayram mesajı

Tahir Gayret'in bayram mesajı, esnaf ve sanatkârların toplum içindeki önemini ve bayramların getirdiği birlik, beraberlik duygusunu pekiştiren bir nitelik taşıyor. Bayramın, herkes için bereketli ve mutlu geçmesi temennisinde bulunuyor.

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09 Nis 2024 - 11:00 Bolu/ Bolu- Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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