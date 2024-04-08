Bakan Göktaş ailelere müjdeli haberi verdi SED ödemeleri hesaplarda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan önemli açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin öne çekilerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik her ay yapılan bu ödemelerin, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

897,6 Milyon TL'lik destek hesaplarda

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, bu kapsamda toplamda 897,6 milyon TL tutarında destek, bugün itibarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarıldı. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterildiğini ifade eden Bakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan bu özel ödemenin, aileler için önemli bir destek olduğunu vurguladı.

Çocukların Aile ortamında büyümesinin önemi

Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını belirterek, "Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi. Bu açıklama, hükümetin çocukların ve ailelerin refahını artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.