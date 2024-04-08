Bakan Göktaş ailelere müjdeli haberi verdi SED ödemeleri hesaplarda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan önemli açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin öne çekilerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik her ay yapılan bu ödemelerin, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
897,6 Milyon TL'lik destek hesaplarda
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, bu kapsamda toplamda 897,6 milyon TL tutarında destek, bugün itibarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarıldı. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterildiğini ifade eden Bakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan bu özel ödemenin, aileler için önemli bir destek olduğunu vurguladı.
Çocukların Aile ortamında büyümesinin önemi
Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını belirterek, "Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi. Bu açıklama, hükümetin çocukların ve ailelerin refahını artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.