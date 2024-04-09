Hayaldi gerçek oldu. Bolu Belediyesi bu bayram Bolululara bakın nasıl bir müjde verdi!

Bolu'da Bayram sevincine ortak olun

Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda Bolululara müjdeli bir haberle geldi. Uzun zamandır beklenen ücretsiz toplu taşıma hayali, bu bayramda gerçeğe dönüşüyor.

Bayramda cebiniz rahat

2024 Ramazan Bayramı'nda, 10-12 Nisan tarihleri arasında Bolu'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Belediye, mesire alanları hariç, tüm özel halk otobüslerinin vatandaşlara maliyetsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ücretsiz ulaşımın ayrıntıları

Bolu Belediyesi'nin açıklamasına göre, bayram boyunca şehir içi ulaşımda özel halk otobüsleri, Abant ve Gölcük gibi mesire yerleri dışında, tüm güzergahlarda ücretsiz olacak. Bu, vatandaşların bayramda rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Bolululara özel bayram hediyesi

Bu özel uygulama, Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan bir bayram hediyesi olarak kabul ediliyor. Aile ziyaretleri ve bayramlaşmalar için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu hizmet, herkesin yüzünü güldürecek.

Bayramda ulaşım kolaylığı

Bolu Belediyesi'nin bu düşünceli jesti sayesinde, bayram süresince şehir içinde seyahat etmek isteyen herkes için ulaşım çok daha kolay hale gelecek. Vatandaşlar, ulaşım sorunlarından uzak, keyifli bir bayram geçirebilecekler.

Bolu Belediyesi'nden önemli bilgilendirme

Bolu Belediyesi, tüm vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir Ramazan Bayramı dileklerini ileterek, bu özel hizmetin güzergah bilgilerini ve detaylarını paylaştı. Belediye, bayram boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetinden en iyi şekilde yararlanılması için Boluluları bilgilendiriyor.