Hayaldi gerçek oldu. Bolu Belediyesi bu bayram Bolululara bakın nasıl bir müjde verdi!

Bolu'da Bayram sevincine ortak olun
Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda Bolululara müjdeli bir haberle geldi. Uzun zamandır beklenen ücretsiz toplu taşıma hayali, bu bayramda gerçeğe dönüşüyor.
Bayramda cebiniz rahat
2024 Ramazan Bayramı'nda, 10-12 Nisan tarihleri arasında Bolu'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Belediye, mesire alanları hariç, tüm özel halk otobüslerinin vatandaşlara maliyetsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ücretsiz ulaşımın ayrıntıları
Bolu Belediyesi'nin açıklamasına göre, bayram boyunca şehir içi ulaşımda özel halk otobüsleri, Abant ve Gölcük gibi mesire yerleri dışında, tüm güzergahlarda ücretsiz olacak. Bu, vatandaşların bayramda rahat bir nefes almasını sağlayacak.
Bolululara özel bayram hediyesi
Bu özel uygulama, Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan bir bayram hediyesi olarak kabul ediliyor. Aile ziyaretleri ve bayramlaşmalar için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu hizmet, herkesin yüzünü güldürecek.
Bayramda ulaşım kolaylığı
Bolu Belediyesi'nin bu düşünceli jesti sayesinde, bayram süresince şehir içinde seyahat etmek isteyen herkes için ulaşım çok daha kolay hale gelecek. Vatandaşlar, ulaşım sorunlarından uzak, keyifli bir bayram geçirebilecekler.
Bolu Belediyesi'nden önemli bilgilendirme
Bolu Belediyesi, tüm vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir Ramazan Bayramı dileklerini ileterek, bu özel hizmetin güzergah bilgilerini ve detaylarını paylaştı. Belediye, bayram boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetinden en iyi şekilde yararlanılması için Boluluları bilgilendiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.