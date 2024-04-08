Bolu vefat edenler.. 08 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

BAHATTİN KOCA
Kuzuören emirler köyü halkından (Merhum) Ahmet ve Naile KOCA’nın oğlu Emine KOCA’nın eşi Sabahattin KOCA’nın kardeşi Bahadır KOCA ve Aydan KACAYENİGÜNÜN’ün babaları
Cenazesi buğün Kuzuören emirler köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaza namazı sonrası köy mezarlığı defnedilecektir.
MEHMET GÜNEÇ
Kıbrıscık ilçesi kılkara köyü halkından (Merhume) Ayşe GÜNEÇ’in eşi Murat mesude ve havva nın babaları
Cenazesi buğün Çıkınlar mahallesi balcı camiinde kılınacak öğle ve cenaza namazı sonrası şehitler mezarlığı defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.