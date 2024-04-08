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Bolu vefat edenler.. 08 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 08 Nisan 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 08 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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BAHATTİN KOCA

Kuzuören  emirler köyü halkından (Merhum) Ahmet ve Naile KOCA’nın oğlu Emine KOCA’nın eşi Sabahattin KOCA’nın kardeşi Bahadır KOCA ve Aydan KACAYENİGÜNÜN’ün babaları

Cenazesi buğün Kuzuören  emirler köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaza namazı sonrası köy mezarlığı defnedilecektir.

MEHMET GÜNEÇ

Kıbrıscık ilçesi kılkara köyü halkından (Merhume) Ayşe GÜNEÇ’in eşi Murat mesude ve havva nın babaları

Cenazesi buğün Çıkınlar mahallesi balcı camiinde kılınacak öğle ve cenaza namazı sonrası şehitler mezarlığı defnedilecektir.

08 Nis 2024 - 14:59 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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