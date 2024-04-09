09 Nis 2024 - 11:30- Kültür-Sanat G:

İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…

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Arzu Sarı
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İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor… mask
İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…
İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…
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Kartal'da yer alan Ahmet Yılmaz Camii, yarım küre şeklindeki benzersiz yapısı ve sarmal pencereleriyle dikkat çekiyor. 2018 yılında inşa edilen bu cami, 2 bin kişilik namazgahı ve 4 bin 500 metrekarelik alanıyla görenleri hayran bırakıyor.

İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…

Kartal'ın göz bebeği Ahmet Yılmaz Camii

2018 yılında Kartal'da yükselen Ahmet Yılmaz Camii, benzersiz mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yarım küre şeklindeki tasarımı ve tek kubbesiyle dikkat çeken cami, modern mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…

Yarım küre tasarımıyla dikkat çeken yapı

Ahmet Yılmaz Camii, yarım küre şeklindeki yapısı ve sarmal pencereleriyle alışılagelmiş cami mimarisinin dışına çıkıyor. Bu eşsiz tasarım, camiye hem dışarıdan hem de içeriden bakıldığında farklı bir hava katıyor.

İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…

İbadete davet eden kubbe

Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri de, 'kubbenin secdeye eğilen duruşu' olarak ifade edilen tasarım felsefesi. Bu anlayış, camiyi ziyaret eden herkesi adeta namaza davet ediyor ve ibadetin maneviyatını artırıyor.

Mahalle sakinlerinin yeni gözdesi

Kordonboyu mahallesine yeni taşınan Hüseyin Algan gibi birçok mahalle sakini, Ahmet Yılmaz Camii'nin ihtişamlı yapısından ve içerisindeki huzur verici atmosferden büyük zevk alıyor. Cami, mahalle sakinleri için yeni bir buluşma noktası haline gelmiş durumda.

Dron ile kaydedilen görüntüler büyülüyor

Ahmet Yılmaz Camii'nin eşsiz güzelliği, dron ile çekilen görüntülerle de gözler önüne seriliyor. Bu görüntüler, caminin mimarik özelliklerini ve çevresiyle olan uyumunu daha da vurguluyor.

İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…

Bolu'daki Zübeyde Hanım Camii'ne Benzetiliyor

Ahmet Yılmaz Camii'nin tasarımı, bazıları tarafından Bolu'daki Zübeyde Hanım Camii'ne benzetiliyor. Bolu’da 2023’te ibadete açılan camii Bolu’nun yüzlerce camiinden sadece bir tanesi. Değişik kubbesi ve modern tarzıyla bu cami dikkat çekiyor. Bu benzersiz 2 camii de yapı, Kartal'ın ve Bolu’nun manevi ve kültürel hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…

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09 Nis 2024 - 11:30 Bolu/ Bolu- Kültür-Sanat

Mahreç  Arzu Sarı

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