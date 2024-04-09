İstanbul, Kartal’da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, görünümündeki Bolu Zübeyde Hanım Camii’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor…

Kartal'da yer alan Ahmet Yılmaz Camii, yarım küre şeklindeki benzersiz yapısı ve sarmal pencereleriyle dikkat çekiyor. 2018 yılında inşa edilen bu cami, 2 bin kişilik namazgahı ve 4 bin 500 metrekarelik alanıyla görenleri hayran bırakıyor.
Kartal'ın göz bebeği Ahmet Yılmaz Camii
2018 yılında Kartal'da yükselen Ahmet Yılmaz Camii, benzersiz mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yarım küre şeklindeki tasarımı ve tek kubbesiyle dikkat çeken cami, modern mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
Yarım küre tasarımıyla dikkat çeken yapı
Ahmet Yılmaz Camii, yarım küre şeklindeki yapısı ve sarmal pencereleriyle alışılagelmiş cami mimarisinin dışına çıkıyor. Bu eşsiz tasarım, camiye hem dışarıdan hem de içeriden bakıldığında farklı bir hava katıyor.
İbadete davet eden kubbe
Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri de, 'kubbenin secdeye eğilen duruşu' olarak ifade edilen tasarım felsefesi. Bu anlayış, camiyi ziyaret eden herkesi adeta namaza davet ediyor ve ibadetin maneviyatını artırıyor.
Mahalle sakinlerinin yeni gözdesi
Kordonboyu mahallesine yeni taşınan Hüseyin Algan gibi birçok mahalle sakini, Ahmet Yılmaz Camii'nin ihtişamlı yapısından ve içerisindeki huzur verici atmosferden büyük zevk alıyor. Cami, mahalle sakinleri için yeni bir buluşma noktası haline gelmiş durumda.
Dron ile kaydedilen görüntüler büyülüyor
Ahmet Yılmaz Camii'nin eşsiz güzelliği, dron ile çekilen görüntülerle de gözler önüne seriliyor. Bu görüntüler, caminin mimarik özelliklerini ve çevresiyle olan uyumunu daha da vurguluyor.
Bolu'daki Zübeyde Hanım Camii'ne Benzetiliyor
Ahmet Yılmaz Camii'nin tasarımı, bazıları tarafından Bolu'daki Zübeyde Hanım Camii'ne benzetiliyor. Bolu’da 2023’te ibadete açılan camii Bolu’nun yüzlerce camiinden sadece bir tanesi. Değişik kubbesi ve modern tarzıyla bu cami dikkat çekiyor. Bu benzersiz 2 camii de yapı, Kartal'ın ve Bolu’nun manevi ve kültürel hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.