Bolu 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı: İşte Amatör Küme’de son durum!

Bolu 1. Amatör Küme'de futbol tutkusu, play-off heyecanıyla zirveye ulaştı. Hafta sonu gerçekleşen maçlarla birlikte ilk yarı sona erdi ve futbolseverler, sahada yaşanan adrenalin dolu anlarla futbolun heyecanını iliklerine kadar hissetti. Bu dönüm noktasında, Aladağspor ve Yeniçağaspor arasındaki liderlik yarışı gözlerden kaçmadı. Her iki takım da sahadaki üstün performanslarıyla futbolseverlerin yüzünü güldürdü ve gelecek maçlar için büyük bir beklenti yarattı.

Aladağspor'un liderlik dansı

Lider Aladağspor, Seben deplasmanında rakibini 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırdı. Bu galibiyet, Aladağspor'un şampiyonluk yolundaki kararlı adımlarını ve rakiplerine verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koydu. Oynadığı karşılaşmalarda elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikle Aladağspor, şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Yeniçağaspor'un kritik zaferi

Yeniçağaspor ise Dörtdivanspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle gücünü ve iddiasını bir kez daha kanıtladı. Play-off'lara mağlubiyet yüzü göstermeden giriş yaparak, mücadele azmi ve takım ruhuyla dikkatleri üzerine çeken Yeniçağaspor, bu önemli galibiyetle play-off'lardaki varlığını net bir şekilde pekiştirdi.

Yıldızspor ve Taşkestispor'un nefes kesici mücadelesi

Play-off heyecanının bir diğer dikkat çeken mücadelesi ise Yıldızspor ile Taşkestispor arasında yaşandı. Her iki takım da 90. dakikaya kadar gol bulma mücadelesi verdi ancak aradıkları golü bulamayınca puanları paylaşmak zorunda kaldılar. Bu karşılaşma, futbolun birleştirici gücünü ve sahadaki mücadele azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gol yağmuru ve heyecan dolu anlar

Bolu 1. Amatör Lig'in 5. hafta play-off mücadeleleri, toplam 9 golün atıldığı ve rekabetin yanı sıra heyecanın da zirvede olduğu maçlara ev sahipliği yaptı. Takımların sahada sergilediği üstün performanslar, futbolseverlerin yüzünü güldürdü ve gelecek maçlar için büyük bir beklenti yarattı.

Bolu Amatör play-off 5. hafta skorları

Dörtdivanspor 0-2 Yeniçağaspor

Sebenspor 2-5 Aladağspor

Yıldızspor 0-0 Taşkestispor

Amatör Play Off Puan Durumu