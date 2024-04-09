Belediye meydanında yeni ortaya çıkarılan Eskici Baba kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Bolu, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan bir şehir. Ancak şehrin en ilginç hikayelerinden biri, uzun yıllar gözlerden uzak kalmış bir türbenin etrafında dönüyor: Eskici Baba Türbesi. Bu türbe, geçmişte bir depo olarak kullanılmış olmasına rağmen, aslında Bolu'nun kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçası.

Eskici Baba'nın Mesleği ve Mirası

Eskici Baba, Bolu'nun Taşhan bölgesinde yaşamış bir ayakkabı tamircisiydi. Geçmiş zamanlarda, ayakkabı tamircilerine "eskici" denilmekteydi. Çünkü insanlar, yeni ayakkabı almaktansa eskilerini tamir ettirmeyi tercih ederlerdi. Bu, hem ekonomik bir çözüm sunar hem de kullanılan eşyaların ömrünü uzatarak sürdürülebilir bir yaşam biçimine katkıda bulunurdu. Eskici Baba da, bu mesleğin saygın bir temsilcisi olarak, halk arasında sevilen ve saygı gören bir kişilikti.

Türbenin Gizemli Yolculuğu

Eskici Baba'nın türbesi, yıllar boyunca farklı amaçlar için kullanılmış ve bu süreçte asıl önemi unutulmuş. Bir dönem depo olarak hizmet veren bu tarihi yapı, zamanla şehrin gündelik yaşamında kaybolmuş. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar ve yerel turist rehberlerinin çabaları sayesinde, Eskici Baba'nın hikayesi ve türbenin tarihi değeri yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır.

Bolu'nun Saklı Tarihi

Bolu'nun turist rehberlerinden biri olan Levent Kahveci, Eskici Baba ve türbesi hakkında bilgiler vererek, ziyaretçilere bölgenin saklı kalmış tarihini anlatıyor. Kahveci'ye göre, Eskici Baba'nın mesleği ve yaşamı, günümüzde bile önemli dersler içeriyor. Sürdürülebilirlik ve ekonomik yaşam biçimi konularında, geçmişten gelen bu örnek, modern yaşam tarzlarına ilham veriyor.

Türbenin Kültürel ve Tarihi Önemi

Eskici Baba Türbesi'nin yeniden keşfedilmesi, Bolu'nun kültürel mirasının korunması ve tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. Bu türbe, sadece bir dini yapı olmanın ötesinde, bölgenin sosyal ve ekonomik tarihine ışık tutan bir simge haline gelmiştir. Ziyaretçiler, türbeyi ziyaret ederek, Eskici Baba'nın hikayesini dinleyip, geçmişle bağ kurma fırsatı buluyorlar.

Geçmişten Günümüze Bir Köprü

Eskici Baba Türbesi'nin hikayesi, Bolu'nun zengin tarihini ve kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için sıra dışı bir durak sunuyor. Yıllarca depo olarak kullanılmasının ardından asıl hikayesiyle gün yüzüne çıkan bu türbe, geçmişten günümüze uzanan bir köprü görevi görüyor. Bolu'yu ziyaret eden herkesin, bu benzersiz tarihi yapıyı ve onun hikayesini keşfetmesi, şehrin kültürel zenginliğine yapılan bir saygı duruşu niteliğinde.

Eskici Baba Türbesi nerede?

Eskici Baba Türbesi, Demokrasi meydanına tepeden bakan büyük caminin yanı başında bulunan Taşhan’ın içerisinde bulunuyor. Tarihi taş yapının içerisinde gizli bir bölümde yer alan türbenin keşfi Bolu’nun tarihi mirasına ışık tutuyor.