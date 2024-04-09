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Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar

Altın fiyatlarındaki artış, vatandaşları daha ekonomik ancak gösterişli alternatiflere yönlendiriyor. Füzyon yöntemiyle imal edilen takılar, hem bütçe dostu hem de estetik açıdan üstün nitelikleriyle ön plana çıkıyor. Ertaç İnanoğlu'nun önerileriyle, sahte ve düşük ayarlı altınlardan kaçınarak, doğru yatırım yapın.

Mustafa Aykan
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Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar mask
Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar
Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar
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Altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte, vatandaşların gözdesi gramajı düşük ancak görsel olarak zengin takılar oldu. Füzyon yöntemi ile üretilen bu takılar, hem bütçe dostu hem de estetik açıdan tatmin edici olmalarıyla dikkat çekiyor.

Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar

Füzyon Yöntemiyle Üretilen Takılar

Kuyumculuk sektöründe Ertaç İnanoğlu gibi isimler, altın fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle, vatandaşların daha hafif ama gösterişli takılara yöneldiklerini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, göz alıcı ancak daha az maliyetli alternatifler arayışı içinde olanlar için füzyon yöntemiyle üretilen takılar ideal bir seçenek haline geldi.

Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar

Hem Hafif Hem Gösterişli takılar

Bu yöntemle üretilen takılar, içi boşaltılarak hafifletilmiş olup, yüzey işçiliği sayesinde göz dolduruyor. Bu sayede, örneğin, 100 gram ağırlığında olması beklenen bir bilezik, füzyon yöntemi sayesinde yalnızca 30 gram ağırlığa düşürülebiliyor. Böylece, takıların gramajı azalırken, görsel zenginliği ve estetik değeri korunuyor.

Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar

Altın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnanoğlu, piyasada sahte altınların ve düşük ayarlı ürünlerin bulunabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu nedenle, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması, internet üzerinden yapılan alışverişlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, bankalardaki altın hesaplarında alış- satış farkının genişlemesi, vatandaşların bütçesine olumsuz yansıyor; dolayısıyla, görmedikleri ve dokunmadıkları altını satın almamaları öneriliyor.

Yükselen altın fiyatlarına inat; Füzyon yöntemiyle hafif ve gösterişli ve ucuz takılar

# zengin, alışveriş, satış

09 Nis 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Mustafa Aykan

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