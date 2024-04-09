Kuraklıkla mücadelede yenilik: Crispr teknolojisi ile geliştirilen strese dayanıklı domatesler

Kuraklıkla Savaşta Bilimsel Bir Adım

Küresel ısınma, tarım dahil yaşamın pek çok yönünü etkisi altına almaya devam ediyor. Bu bağlamda, OMÜ Ziraat Fakültesi'ndeki akademisyenler, modern tarımın önemli sorunlarından biri olan kuraklığa bir çözüm getirmeyi hedefliyor. 'Crispr/Cas9' teknolojisi ve aşılama yöntemleri kullanarak, kuraklık koşullarına daha dayanıklı domates genotipleri üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Crispr/Cas9 ile Yeni Genotipler

Projenin öncüsü Doç. Dr. Musa Kavas ve ekibi, "Domates Bitkisinde Crispr/Cas9 Teknolojisi ve Aşılama Sistemi Kullanılarak Kuraklığa Toleransın ve Lateral Kök Sayısının Arttırılması" adlı çalışmayla, domates bitkisini kuraklık stresine karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor. TÜBİTAK tarafından finanse edilen bu projede, domates bitkisindeki dört genin modifikasyonu hedefleniyor. Bu genlerin düzenlenmesi ile bitkilerin daha büyük köklere sahip olması ve suyu daha verimli kullanması sağlanacak.

Projeden Beklenen Sonuçlar

Doç. Dr. Kavas'a göre, bu dört gen üzerinde yapılacak değişikliklerle, domates bitkilerinin kök yapıları iyileştirilecek ve su kaybı en aza indirgenecek. Bu sayede, hem lateral kök sayısı artırılacak hem de su kaybı azaltılacak, kuraklığa karşı daha dirençli domates bitkileri elde edilecek.

Diğer Çalışmalar ve Uygulamalar

Bu projenin yanı sıra, domates bitkisini zararlılara karşı dirençli hale getirmeyi hedefleyen başka çalışmalar da yürütülmekte. Crispr/Cas9 teknolojisi, kök-ur nematoduna ve domates güvesine karşı direnç kazandırma gibi farklı alanlarda da kullanılıyor. Ayrıca, Prof. Dr. Ahmet Balkaya'nın belirttiği üzere, aşılı fide üretimi de projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu yöntem, özellikle iklim değişiklikleri ve toprak kökenli hastalıklara karşı etkili bir çözüm sunuyor.

Küresel ısınmanın tarımsal üretim üzerindeki etkileriyle mücadele edebilmek adına, Crispr/Cas9 teknolojisi ile geliştirilen kuraklık stresine dayanıklı domates çeşitleri, gelecekteki tarım pratikleri için büyük bir umut kaynağı sunuyor. Bu çalışmalar, hem ulusal hem de global düzeyde tarımsal sürdürülebilirliği destekleyen önemli adımlar olarak değerlendirilmekte.