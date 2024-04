Tofaş, Peugeot, Fiat, Toyota, Nissan, Kia ve Opel bu araçlarla Bayramda yolda kalırsanız yapmanız gerekenler neler?

Bayram tatili, sevdiklerinizle keyifli bir zaman geçirmenin yanı sıra yollarda da yoğun trafiğe ve olası arıza durumlarına hazırlıklı olmayı gerektirir. İşte Peugeot, Fiat, Toyota, Nissan, Kia ve Opel gibi markaların sunduğu yol yardım hizmetleriyle ilgili bilgiler ve bayram tatilinde yolda kalmanız durumunda yapmanız gerekenler:





Peugeot Assistance: Her An Yanınızda

Peugeot sahipleri, "Peugeot Assistance" sayesinde, arızalar veya kazalar karşısında tam destek alıyor. Bu hizmet, 8 yaş altı Peugeot sahiplerine, ek sözleşme ya da kilometre sınırlaması olmaksızın 7/24 ücretsiz sunuluyor. Müşteriler, yedek araç veya konaklama gibi çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda, (0212) 292 26 26 numarası aranarak hızlıca yardım istenebilir.

Fiat Acil Yol Yardım: 365 Gün Güvende

Fiat araç sahipleri, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında 0212 279 8989 numaralı Fiat Acil Yol Yardım hattını arayarak kesintisiz destek alabilir. Arızalar, kazalar veya herhangi bir yolda kalma durumunda, Fiat'ın profesyonel ekipleri en hızlı şekilde yardıma koşuyor. Sadece konumunuzu operatöre bildirmeniz yeterli.

Toyota Asistanım: Kesintisiz Sürüş Deneyimi

Toyota sahipleri için özel olarak sunulan "Toyota Asistanım" hizmeti, 7/24 destek ile sürüş deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda, 0 (212) 233 31 45 numarası aranarak hızlı çözümlere ulaşılabilir. Toyota, bu özel hizmet ile araç sahiplerine her an yanında olduğunu hissettiriyor.

Nissan Yol Yardım: Avrupa ve Türkiye'de Güven

Nissan sahipleri, garanti süresi boyunca Türkiye ve Avrupa genelinde 365/24 ücretsiz Nissan Yol Yardım hizmetinden yararlanabilir. Acil durumlar ve arızalarda, Nissan Gezici Servis hizmeti olay yerinde onarım, araç çekimi gibi çözümler sunar. İletişim için 0212 225 49 59 veya 0800 211 61 63 numaraları kullanılabilir.

Kia 7/24 Yol Yardım: Her Daim Destek

Kia sahipleri, Kia 7/24 Yol Yardım hizmeti ile yılın her günü, günün her saati destek alabilir. Her türlü arıza, kaza ya da yolda kalma durumunda bu hizmetten yararlanmak mümkün. İhtiyaç duyulduğunda, 0850 222 5 542 numarası aranarak hızlı yardım alınabilir.

Opel Assistance: Kesintisiz Hizmet

Opel sahiplerine özel, Türkiye çapında kesintisiz hizmet sunan Opel Assistance, yolda kalma, arıza veya acil durumlarda 7/24 destek sağlıyor. Bu hizmete 0212 274 74 47 telefon numarasını arayarak veya MyOpel mobil uygulamasını kullanarak erişilebilir.





Bayram tatilinde yolda kalmamak için bu yol yardım hizmetlerinden faydalanarak, sevdiklerinizle keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.