09 Nis 2024 - 13:45- Yaşam G:

Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı

Bolu’da da daha önce görüntülenen Anadolu'nun kırsal alanlarında, nesli tehlikede olan çizgili sırtlan ailesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanlarına yakalandı. Bu nadir görülen canlıların ailece görüntülenmesi, doğa koruma çalışmalarına dikkat çekti…

Arzu Sarı
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Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı mask
Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı
Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı
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Bolu'da Çizgili Sırtlan Ailesinin nadir görüntüsü

Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün dikkatle yerleştirdiği fotokapanlar, çizgili sırtlan ailesinin tüm bireylerini görüntülemeyi başardı. Bu, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanların Anadolu'da hala varlığını sürdürdüğünün canlı bir kanıtı oldu.

Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı

Anadolu'nun gizli sakinleri

Çizgili sırtlanlar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olarak listelenmiş durumda. Anadolu'nun kırsal alanlarında ender rastlanan bu canlılar, fotokapan görüntüleri sayesinde tekrar insanların gözleri önüne serildi.

Fotokapan mucizesi: Ailece yakalanan anlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla kırsal alanlara yerleştirdiği fotokapanlarla, çizgili sırtlan ailesinin günlük yaşamından nadir anları yakaladı. Bu görüntüler, doğanın korunmasının önemini bir kez daha vurguluyor.
Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı

Çizgili Sırtlanların geniş yaşam alanı

Çizgili sırtlanlar, Kuzey ve Doğu Afrika'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Güney Sibirya'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşarlar. Türkiye'de ise daha çok Akdeniz, Ege, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunurlar, ancak Marmara ve İç Anadolu'da da görülebilirler.

Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı

Anadolu'nun biyolojik mirası

Çizgili sırtlan ailesinin görüntülenmesi, Anadolu'nun zengin biyolojik çeşitliliğinin bir parçasını oluşturuyor. Bu türün korunması, bölgenin doğal mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Daha önce Bolu’da da görüntülenen Çizgili Sırtlan olarak bilinen Anadolu Sırtlanı, aile üyeleriyle birlikte kameralara yakalandı

Devam eden koruma çabaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü koruma çalışmaları, çizgili sırtlan gibi nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarının korunması ve popülasyonlarının desteklenmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu tür görüntülemeler, doğa koruma çabalarının önemine dair farkındalığı artırıyor.

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09 Nis 2024 - 13:45 Bolu/ Bolu- Yaşam

Mahreç  Arzu Sarı

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