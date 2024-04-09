O ürünün fiyatı adeta uçuşa geçti; cebi değil bedeni komple yakacak gibi…

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Akdeniz Bölgesi'nde, yılın ilk soğan hasadı yapıldı. Şu an için kilogram başına 18-20 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan satılan soğanın, Ramazan Bayramı sonrası daha fazla hasatla birlikte fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ancak, şu anki yüksek fiyatlar, çiftçiler için bir umut ışığı olmuş durumda.

Soğan Hasadının Durumu ve Beklentiler

Akdeniz Bölgesi'nde bu sene 20 bin 500 dönüm araziye ekimi yapılan soğanın hasadına başlandı. Şu anda dönüm başına 2 ila 3 ton arasında verim elde edilirken, bu verim oranının bayram sonrasında 4-5 tona çıkması bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun bir çalışma içine girerek, soğanları topluyor ve satışa hazır hale getiriyor.

Soğan Depolarındaki Durum ve Fiyatlar

Soğan hasadı sırasında yapılan açıklamalarda, bu yılki hava koşullarının önce yağışlı sonra sıcak geçmesi sebebiyle soğanda midliyö (küf) hastalığı görüldüğü ve verimde düşüş yaşandığı belirtildi. Bu durum, Türkiye genelindeki depolarda soğanın neredeyse tükendiği anlamına geliyor. Bu yüzden, şu anki yüksek fiyatlar piyasada büyük bir etki yaratıyor.

Bayram Sonrası Fiyat Beklentisi ve İhracat Talebi

Ramazan Bayramı sonrası hasadın artmasıyla birlikte fiyatların düşeceği öngörülüyor. Şu an soğanın kilogram fiyatı 18-20 TL arasında değişirken, bayram sonrasında bu fiyatların değişime uğraması bekleniyor. Ayrıca, soğan üreticileri ve tüccarlar, hükümetin soğan ihracatına yönelik kapıları açması durumunda, bu yıl soğandan iyi bir gelir elde edilebileceğini belirtiyor. Geçen sene ihracat kapılarının açılmaması nedeniyle fiyatların düşmesi ve çiftçilerin zarar etmesi, bu yıl için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Çiftçinin Gözü İhracat Kapılarında

Soğan üreticileri, bu yılın son dönemlerinde ihracatın serbest bırakılmasını ve böylece piyasada soğan fiyatlarının stabil bir seviyeye ulaşmasını umut ediyor. İhracat kapılarının açılması, hem iç piyasada soğan fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacak hem de çiftçilere ve tüccarlara daha fazla kazanç sağlayacak. Bu beklentiyle, Akdeniz Bölgesi'ndeki soğan üreticileri, hasat dönemini umutla karşılıyor ve gelecek haberleri bekliyor.