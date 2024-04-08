Araba kiralamak için en uygun araçlar! Ucuz rent a car sayesinde, bayramda yolculuklarınıza eşlik edecek araçlar: En iyi fiyatlar ve seçenekler burada!

Konforlu Yolculuk: Geniş İç Hacimli Aile Arabaları

Ramazan Bayramı'nda ailenizle uzun bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, geniş iç hacmi ve konforlu tasarımıyla öne çıkan aile arabaları sizin için ideal seçeneklerden biri olabilir. Volkswagen Caravelle gibi 8+1 kişilik otomatik araçlar, rahat bir yolculuk için mükemmel bir seçenek sunar.

Şehir İçi Pratiklik: Küçük ve Ekonomik Arabalar

Bayram tatilinde şehir içi geziler için pratik bir araç mı arıyorsunuz? Renault Clio Hb gibi küçük ve ekonomik araçlar, sıkışık trafikte manevra yapmayı kolaylaştırırken yakıt tasarrufu sağlar. Benzin veya dizel seçenekleriyle sunulan bu araçlar, bütçenizi de dostça korur.



1- Volvo XC40 Hybrid Otomatik: Depozito 5500 TL, 1 günlük fiyat 3.163,38 TL

2- Renault Clio Hb: Benzin veya dizel otomatik, Depozito 1500 TL, 1 günlük fiyat 1.620,99 TL

3- Volkswagen Caravelle: Dizel otomatik, Depozito 2500 TL, 1 günlük fiyat 7.107,00 TL

4- Opel Mokka: Benzin otomatik, Depozito 750 TL, 1 günlük fiyat 2.123,25 TL

5- Fiat Egea: Dizel manuel, Depozito 1500 TL, 1 günlük fiyat 1.939,69 TL

6- Opel Corsa: Elektrik otomatik, Depozito 1500 TL, 1 günlük fiyat 2.127,73 TL

7- Renault Megane Sedan: Benzin otomatik, Depozito 2000 TL, 1 günlük fiyat 2.675,88 TL

8- Kia Stonic: Benzin otomatik, Depozito 2500 TL, 1 günlük fiyat 2.701,16 TL

9- Ford Puma: Benzin otomatik, Depozito 2500 TL, 1 günlük fiyat 2.701,16 TL

10- Renault Taliant: Benzin manuel, Depozito 750 TL, 1 günlük fiyat 2.751,00 TL

11- Peugeot 2008: Dizel otomatik, Depozito 2500 TL, 1 günlük fiyat 2.796,47 TL

12- Toyota Corolla: Hibrit otomatik, Depozito 2000 TL, 1 günlük fiyat 2.964,32 TL

13- Citroen C4 X: Benzin otomatik, Depozito 3000 TL, 1 günlük fiyat 2.983,38 TL

14- Opel Grandland: Dizel otomatik, Depozito 3000 TL, 1 günlük fiyat 3.285,16 TL

15- BMW 320i: Benzin veya dizel otomatik, Depozito 5500 TL, 1 günlük fiyat 3.415,12 TL

16- Opel Zafira: 8+1 benzin veya dizel otomatik, Depozito 4000 TL, 1 günlük fiyat 4.286,27 TL

17- Chery Tiggo 8: Benzin otomatik, Depozito 4000 TL, 1 günlük fiyat 4.824,38 TL

18- Volvo XC-90: Dizel otomatik, Depozito 10000 TL, 1 günlük fiyat 8.601,48 TL

19- Peugeot 508: Dizel otomatik, Depozito 2500 TL, 1 günlük fiyat 3.583,51 TL

20- Peugeot 308: Benzin otomatik, Depozito 2000 TL, 1 günlük fiyat 2.931,74 TL



Çevreye Duyarlı Seçenekler: Hibrit ve Elektrikli Araçlar

Doğaya saygılı bir tatil geçirmek isteyenler için hibrit veya elektrikli araçlar harika bir seçenek olabilir. Toyota Corolla gibi hibrit araçlar, düşük emisyon değerleriyle çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken, Opel Corsa gibi tamamen elektrikli araçlar da çevreye duyarlı bir tercih sunar.

Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinizle keyifli bir tatil geçirmek için şimdi uygun araç kiralama seçeneklerini keşfedin ve yolculuğunuzun tadını çıkarın!