Bayramda eczaneler, bankalar, kargo firmaları, noter ve borsa açık mı? 8 – 9 – 10 – 11 – 12 Nisan resmî tatil mi? Arife günü nereler kapalı, nereler açık?

Hangi işletmeler idari izinli sayılıyor?

Bayram alışverişlerini internet üzerinden yapmış olanlar, kargo firmalarının çalışma saatlerine odaklanırken; vatandaşların pek çoğu bayramda bankalar mesai yapacak mı, araştırma yapıyor. Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanlar, borsanın çalışma durumunu takip ederken, bazı yurttaşlar eczanelerin açık olduğu günleri araştırıyor. İşte, 8-9 Nisan tarihlerinde bankalar, kargo firmaları, eczaneler, noterler ve borsanın çalışma durumlarına ilişkin tüm detaylar…

Kargo firmaları açık mı?

Ülke genelinde bayram alışverişlerini internet üzerinden yapan vatandaşların aklındaki soru, kargo firmalarının resmî tatilde çalışıp çalışmayacağı idi. Kargo firmaları pazartesi ve salı günü açık olacak. 10 Nisan Çarşamba gününden itibaren 3 günlük Ramazan Bayramı süresince ise, kargo şirketleri kapalı kalacak.

Bayramda eczaneler açık olacak mı?

Eczaneler, pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olacak. Salı günü ise arife günü olduğundan eczaneler yarım gün açık olacak. Bayram tatili süresince ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile nöbetçi eczanelerin e-Devlet üzerinden sorgulanabilir durumda olduğunu hatırlatalım.

Bayramda hangi bankalar hizmet verecek?

8-9 Nisan 2024 tarihleri idari izin kapsamına alındı. 8 Nisan Pazartesi günü özel bankalar, vatandaşlara hizmetlerini sürdürecek. 9 Nisan Salı günü ise arefe günü olduğundan yarım gün açık kalacak. Salı günü öğleden sonra bankalar kapalı olacak. Bankaların tamamı, bayram tatili süresince kapalı kalacak.

Noterler açık olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili süresince noterler kapalı olacak. Alım ve satım işlemleri için 8-9 Nisan tarihlerinde noterlerin çalışma durumu belirlendi. Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak hareket eden noterlerin çalışma düzeni benzerlik gösteriyor. 8 Nisan Pazartesi günü noterler normal çalışacakken, Salı günü yarım gün hizmet verecek.

8 – 9 Nisan’da borsa açık mı?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak ve hisse alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. 9 Nisan Salı günü ise borsa, öğleden önce 13.00'a kadar açık olacak. Ancak Ramazan Bayramı'nda borsa tatil nedeniyle kapalı olacak.