09 Nis 2024 - 14:00- Gündem G:

Bolu Belediyesi o birimleri 2024 Ramazan Bayramı boyunca açık tutacak…

2024 Ramazan Bayramı boyunca Bolu Belediyesi, ön ödemeli su sayacı ve emlak vergisi ödemeleriniz için vezneleri açık tutuyor. Rahat bir bayram geçirmeniz için tüm detaylar burada!

Arzu Sarı
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Bolu Belediyesi o birimleri 2024 Ramazan Bayramı boyunca açık tutacak… mask
Bolu Belediyesi o birimleri 2024 Ramazan Bayramı boyunca açık tutacak…
Bolu Belediyesi o birimleri 2024 Ramazan Bayramı boyunca açık tutacak…
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Bolu Belediyesi Bayramda da açık

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara aralıksız hizmet sunmaya devam edeceğini duyurdu. Bu özel dönemde, ön ödemeli su sayacı aboneleri ve emlak vergisi yatırmak isteyenler için veznelerin açık olacağı belirtildi.

Su Sayacı ve Emlak Vergisi ödemelerinde kolaylık

Bayram tatilinde, ön ödemeli su sayacı kullanıcıları ve emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar için vezneler belirlenen saatlerde hizmet verecek. 8 ve 9 Nisan tarihlerinde 08.30-17.30, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde ise 10.00-13.00 saatleri arasında açık olacaklar.

Bolu Belediyesi o birimleri 2024 Ramazan Bayramı boyunca açık tutacak…

Özel saatlerde hizmette

Özellikle belirlenen bu saatler, vatandaşların bayram tatilini sorunsuz geçirebilmeleri için düzenlendi. Emlak vergisi ödemeleri için de 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise öğle saatlerine kadar hizmet verilecek.

Vatandaş memnuniyeti ön planda

Bolu Belediyesi'nin bu hizmeti, vatandaşların bayram tatilinde ödeme gibi işlemlerle uğraşmamaları için tasarlandı. Belediye, vatandaşların memnuniyetini ve konforunu her zaman ön planda tutuyor.

Bolu Belediyesi o birimleri 2024 Ramazan Bayramı boyunca açık tutacak…

Ödeme planınızı yapın

Bayram tatilinde ödeme yapmayı düşünen vatandaşlar için belirlenen gün ve saatleri not almak büyük önem taşıyor. Bu planlama ile herhangi bir aksilik yaşamadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Önemli hatırlatma

Bolu Belediyesi, tüm vatandaşlara keyifli bir bayram tatili dilerken, ödeme işlemleri için belirlenen saatlere uyulması konusunda hatırlatmada bulunuyor. Belediye, bu hizmetle tatil süresince de vatandaşların yanında olacağını ifade ediyor.

Bolu Belediyesi o birimleri 2024 Ramazan Bayramı boyunca açık tutacak…

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09 Nis 2024 - 14:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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