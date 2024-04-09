Emeklilere müjde! İş Bankası ve ING'den rekor promosyon! Hangi emekliye, ne kadar promosyon veriliyor?

Emeklilere özel büyük fırsat: İş Bankası ve ING'den nakit promosyon!

İş Bankası ve ING Türkiye, emekli vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemelerinde önemli bir güncelleme yaptı. İki finans devi, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere yönelik cazip promosyonlar sunuyor. İş Bankası, 12 bin TL'ye kadar; ING ise 18 bin TL'ye varan nakit promosyonlarla emeklilerimizin yüzünü güldürüyor.

ING'den emeklilere 18 bin TL’ye varan nakit promosyon!

ING Türkiye, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara, maaş miktarına göre değişen, 18 bin TL'ye kadar ulaşan nakit promosyonlar sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için emekli maaşınızı ING'ye taşımanız ve ek olarak vadesiz hesabınıza bağlı otomatik fatura talimatları vermeniz gerekiyor. Bu sayede toplamda 18 bin TL'ye varan nakit promosyon elde edebilirsiniz.

Kolay başvuru ve geniş yararlanma imkanı

Emekliler, ING Mobil uygulamasındaki Cebimdeki Danışman aracılığıyla veya e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Ayrıca, ING şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu promosyondan, yeni emekliler ve EYT kapsamında emekli olanlar da faydalanabilir. Promosyon, 3 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında, 3 yıllık taahhüt verilmesi halinde geçerlidir.

İş Bankası'ndan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon

İş Bankası da SGK emeklilerine yönelik bir promosyon kampanyası başlattı. 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında, İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansı yakalıyor.

Başvuru süreci ve detaylar

İş Bankası'ndan promosyon almak isteyen emekliler, internet bankacılığı üzerinden veya İş Bankası şubelerine giderek başvuruda bulunabilirler. Promosyondan yararlanmak için belirtilen tarihler arasında başvuru yapılması ve emekli maaşının İş Bankası'na taşınması gerekmektedir.

Emeklilere yönelik bu fırsatları kaçırmayın!

İş Bankası ve ING'nin emeklilere sunduğu bu nakit promosyon fırsatları, maaşınızı daha verimli değerlendirmenize olanak tanıyor. Belirtilen tarihler arasında başvurularınızı yaparak, siz de bu avantajlardan yararlanabilirsiniz.