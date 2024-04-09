Uzmanından kritik uyarı, bu hastalığa sahipseniz ömür boyu ilaç kullanmanız gerekebilir

Baharın gelmesiyle saman nezlesi arttı

Bahar aylarında polen miktarının artmasıyla mevsimsel alerjik hastalık olan saman nezlesi sıkça görülüyor. Bu hastalık, kaşıntı, kızarıklık, bazen şişme, sık sık ve ardışık hapşırma ile gözlerde kaşıntı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Buğrahan Gürbüz, saman nezlesinin tedavilere rağmen genellikle ömür boyu devam ettiğini belirtiyor. Vatandaşları bu sorunu ciddiye almaları konusunda uyaran Gündüz, mevsimler alerjilerin her yaşta farklı etkileri olabileceğini ekliyor.

Alerjik semptomlara aman dikkat

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Buğrahan Gürbüz, ilkbahar ve yaz aylarında artan polen, ev tozları, akarlar ve kedi-köpek tüyleri gibi çevresel alerjenlere maruziyetin, mevsimsel alerjik hastalığa neden olduğunu belirtti. Hastalığın, alerjiye yatkın kişilerde ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar sonucu geliştiğini vurgulayan Gündüz, bu süreçte burun ve boğaz mukozalarında iltihabi reaksiyonlar oluştuğunu ifade etti. Gürbüz, kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma, öksürük gibi semptomların görüldüğünü, hastaların bu belirtilerle başvurduğunda çeşitli tetkikler yapıldığını da ekledi.

Alerji testleri ile tanı konuluyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunarak “Bunların başta alerji testleri dediğimiz deri prick ve gıda prick testleri, bunun haricinde kanda baktığımız birtakım alerjen, immunglobulinler ile hastaya tanı koymaktayız” ifadelerini kullanan Dr. Gürbüz, "Hem laboratuvar hem de klinik şikayetlerle birlikte hastada rahatlıkla bu tanıyı hastanemizde koyuyoruz. Tanı koyduğumuz hastalarda bizim antistaminik, dekonjestan ve montelukas dediğimiz bir grup ilaçlar ile tedaviye başlıyoruz ve 1 ay veya 3 aylık periyodik aralarla, kontrollerde hastalarımızı çağırıyor ve şikayetlerini tekrardan dinliyoruz”

Hastaların yüzde 95’i hemen iyileşiyor

“Hastalarımızın yaklaşık yüzde 95 oranında, verdiğimiz ilaçlar ile hemen hemen şifa bulmaktadırlar ve şikayetleri belirgin şekilde azalmaktadır. Fakat mevsimler alerjik hastalığı daha çok genetiksel bir faktör olduğu için ve hastanın ömür boyu bu şikayetleri yine tekrarlayabileceği için biz bu ilaçları dönem dönem ilkbahar ve yaz mevsimlerinde hastalarımıza kullandırtıyoruz. Bazı hastalarımız bu ilaçları ömür boyu kullanmak zorunda olabilir’’ dedi.

Çocuklukta başlayan alerji, astıma dönüşebilir

Doktor Gürbüz, çocukluk döneminde mevsimsel alerjik şikayetlerin gelişmesinin ilerleyen dönemlerde astım hastalığı riskini artırdığını da belirtti. Ayrıca, hastalara tedavinin yanı sıra korunmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Temel tedavi, alerjenden korunmak

Gürbüz, “Hastalarımıza bunun yanı sıra tavsiye ettiği önemli bir şey var ki, tedavi kadar önemli olan korunmak. Özellikle hastalara diyoruz ki, evet tedaviniz gerçekten çok önemli ilaçları kullanmanız gerekmekte. Fakat mutlaka alerjik etken sapladığımız şeyler bu polen olur, ev tozu olur, kedi köpek tüyleri olur veya birtakım gıdalar olabilir bunlardan mutlaka uzak durmanız gerekir. Çünkü tedavi temel olarak ilk etapta korunmadır. Zamanla şikayetler geliştiği zamanda farmakoloji dediğimiz bir dikkat tedaviyi hastalara vermekteyiz" dedi.