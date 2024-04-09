POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’in 7.500 öğrenci alımı başvuruları ne zaman sona erecek? Son tarih ne zaman? İşte başvuru ekranı

Öğrenci alımı 3 aşamada yapılıyor

POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuru süreci adayların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne 6.000 erkek ve 1.500 kadın öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar eğitim, sınav, yaş ve diğer şartları araştırıyor. POMEM öğrenci alımı ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat olarak üç aşamada yapılıyor. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan adayların alımı gerçekleştiriliyor.

Başvuruda son tarih ne zaman?

POMEM 7.500 öğrenci alımı başvuruları 14 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapabilmek için adayların KPSS puanı şartı aranırken, boy şartını sağlamaları gerekiyor. Başvuru süreci internet üzerinden yapılacak; şahsen veya mail yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruların belirlenen süre içinde tamamlanmaması durumunda müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. POMEM öğrenci alımı için 6.000 erkek ve 1.500 kadın aday olmak üzere toplam 7.500 alım yapılacak.

Başvuru ekranına nasıl ulaşılır?

POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanabilmeleri için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. Başvurular, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar ais.pa.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilir.