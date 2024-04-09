09 Nis 2024 - 14:55- Siyaset G:

Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın il dışı programı nedeniyle 08-12 Nisan 2024 tarihleri arasında vekâleti CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Can'a bıraktığı açıklandı. Can, bu süre zarfında Bolu'nun geçici Bolu Belediye Başkanı olarak hizmet verecek

Arzu Sarı
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Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti mask
Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti
Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti
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Bolu Belediyesi'nde vekaleten o bakacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, özel bir program nedeniyle şehir dışına çıkacağını duyurdu. Bu süreçte, Bolu Belediyesi'nin yönetimi geçici olarak değişikliğe uğrayacak.

Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti

Süleyman Can, Belediye Başkan Vekili olarak atandı

Tanju Özcan'ın yokluğunda, Bolu Belediye Meclisi Üyesi Süleyman Can, belediye başkanlığı görevini üstlenecek. Can, bu görevi 08-12 Nisan 2024 tarihleri arasında sürdürecek.

Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti

Beş günlük geçici görevlendirme

Özcan'ın il dışında olacağı beş gün boyunca, Süleyman Can, Bolu'nun ihtiyaç ve yönetimine liderlik edecek. Bu geçici dönem, Bolu Belediyesi için önemli kararların alınması açısından kritik olabilir.

Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti

Bolu Belediyesi'nde süreklilik sağlanıyor

Bu geçici liderlik değişikliği, Bolu Belediyesi'nin sürekliliğini ve hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlama amacını taşıyor. Süleyman Can'ın tecrübesi, bu süreci sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanıyacak.

4 gün başkan o olacak

Süleyman Can, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmakta. Bu geçici atama, partinin belediye yönetimindeki etkin rolünü de pekiştiriyor.

Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti

12 Nisan Cuma günü akşamına kadar sürecek olan bu geçici dönem, Bolu Belediyesi için yeni bir yönetim anlayışının provası niteliğinde olacak. Süleyman Can'ın liderliğinde, belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesi hedefleniyor.

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09 Nis 2024 - 14:55 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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