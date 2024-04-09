Bolu Belediyesi'nde geçici liderlik değişimi… 4 günlüğüne başkan değişti

Bolu Belediyesi'nde vekaleten o bakacak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, özel bir program nedeniyle şehir dışına çıkacağını duyurdu. Bu süreçte, Bolu Belediyesi'nin yönetimi geçici olarak değişikliğe uğrayacak.
Süleyman Can, Belediye Başkan Vekili olarak atandı
Tanju Özcan'ın yokluğunda, Bolu Belediye Meclisi Üyesi Süleyman Can, belediye başkanlığı görevini üstlenecek. Can, bu görevi 08-12 Nisan 2024 tarihleri arasında sürdürecek.
Beş günlük geçici görevlendirme
Özcan'ın il dışında olacağı beş gün boyunca, Süleyman Can, Bolu'nun ihtiyaç ve yönetimine liderlik edecek. Bu geçici dönem, Bolu Belediyesi için önemli kararların alınması açısından kritik olabilir.
Bolu Belediyesi'nde süreklilik sağlanıyor
Bu geçici liderlik değişikliği, Bolu Belediyesi'nin sürekliliğini ve hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlama amacını taşıyor. Süleyman Can'ın tecrübesi, bu süreci sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanıyacak.
4 gün başkan o olacak
Süleyman Can, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmakta. Bu geçici atama, partinin belediye yönetimindeki etkin rolünü de pekiştiriyor.
12 Nisan Cuma günü akşamına kadar sürecek olan bu geçici dönem, Bolu Belediyesi için yeni bir yönetim anlayışının provası niteliğinde olacak. Süleyman Can'ın liderliğinde, belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesi hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.