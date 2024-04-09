09 Nis 2024 - 15:05- Ekonomi G:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak

Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde, yapay zekâ kullanarak KDV denetimlerinde yeni bir döneme giriyor. Düşük KDV oranı istismarına son vermek ve vergi adaletini sağlamak için atılan adımlar haberimizde...

Arzu Sarı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak mask
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak
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Yapay zekâ ile KDV denetimlerinde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi sisteminde devrim niteliğinde bir adım attıklarını duyurdu. Katma Değer Vergisi (KDV) denetimlerinde yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığını ve bu sayede KDV oran uyumsuzluklarının son bulacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak

KDV istismarına karşı yapay zekâ kalkanı

Bakan Şimşek, özellikle temel ihtiyaç malzemelerine uygulanan düşük KDV oranlarının kötüye kullanılmasının önüne geçmek için yapay zekâ destekli denetimlerin başlatıldığını belirtti. Bu adım, vergi kaybını önlemek ve adil bir rekabet ortamı sağlamak için kritik öneme sahip.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak

Vergi adaletinde yapay zekâ desteği

Yapay zekâ destekli denetimler, vergi kaçakçılığı ve haksız kazanç elde eden firmalar üzerinde baskı oluşturacak. Bakan Şimşek, bu teknolojik adımın vergi adaletini sağlama yolunda büyük bir ilerleme olduğunu vurguladı.

Denetim süreçlerinde devrim

Yapay zekâ kullanımı, KDV denetim süreçlerinde önemli bir dönüşüm yaratıyor. Bu teknoloji, vergi oranlarındaki uyumsuzlukların hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor, böylece vergi denetimleri daha verimli hale geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak

Saha denetimlerinde yeni stratejiler

Şimşek, düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara yönelik saha denetimlerinin nasıl yürütüleceği konusunda detay vermedi, ancak bu denetimlerin vergi kaybını önlemede önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak

Türkiye'de vergi sisteminde yeni bir çağ

Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları, Türkiye'nin vergi denetimlerinde yeni bir çağa adım attığını gösteriyor. Yapay zekâ destekli denetimler, vergi adaletinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapay zekâ devrimi başlıyor… KDV denetimlerini o yapacak

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09 Nis 2024 - 15:05 Ankara- Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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