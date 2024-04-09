Bolu Dağı Tüneli’nde ambulansa yol vermeyen sürücü engeline büyük müdahale...

Bolu'da ambulans geçişine engel olanlara ceza yağmuru

Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan trafik kazası sonrası, acil yardım ekiplerinin olay yerine ulaşmasını zorlaştıran sürücülere yönelik cezai işlem uygulandı. Ramazan Bayramı tatili sebebiyle artan trafik yoğunluğu, emniyet şeridinin ihlal edilmesine yol açtı.

Acil sağlık ekiplerinin zorlu mücadelesi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, özellikle tatil dönemlerinde meydana gelen trafik kazalarına müdahale etmeye çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanmak zorunda kaldı. Ancak, bu şeridi ihlal eden araçlar nedeniyle ekiplerin ilerleyişi güçleşti.

Sosyal medyada paylaşılan çağrı

Ambulans ekibi, Ankara yönünde meydana gelen zincirleme kaza sonrası yaşadıkları zorlukları sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda, siren çalan ambulansın önünü kesen sürücülere yapılan uyarılar dikkat çekti.

Dron destekli denetimler ve ceza yağmuru

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, dron destekli denetimlerle emniyet şeridini ihlal eden sürücüleri tespit etti. Bu ihlaller sonucunda 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uygulandı.

Emniyet şeridinde duraklamaya da ceza

Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu olmayan durumlar dışında duraklayan veya park eden 50 araca da toplam 34 bin 500 lira ceza kesildiği belirtildi. Bu adımlar, acil durumlarda ambulansların ve diğer acil servis araçlarının geçişinin önemini vurguluyor.

Bolu'da örnek uygulama

Bolu'da gerçekleştirilen bu denetimler, ambulans ve acil yardım araçlarının önünün açılmasının önemine dikkat çekiyor. Emniyet şeridi ihlallerine karşı alınan sıkı tedbirler, acil durumlarda hayat kurtarmanın önündeki engelleri azaltmayı amaçlıyor.