Astrolog Öner Döşer 8 - 14 Nisan 2024 haftası yorumları.. Haftaya bakış bu hafta.. Ay - Neptün, Satürn ve Mars'ın zorlu açıları..

Koç burcunda ilerleyen Ay ve gezegenlerin günlük etkilerini keşfedin. Öner Döşer'den haftalık astrolojik öngörüler ile duygusal ve pratik rehberliğinizde size yol gösterici olsun.

İşte astrolojinin prensi Öner Döşer haftaya bakış - Bayram haftası

8 Nisan 2024 Pazartesi: Ay Koç'ta Yeni Yollar Açıyor

Haftanın ilk günü, Ay Koç burcunda ilerlerken, enerjisiyle hareket ve yenilik vaat ediyor.

Öğle saatlerinde Ay'ın Kuzey Ay Düğümü ile buluşması, yaşam yolumuzda önemli bir kavşak noktasına işaret edebilir.

Bu zaman zarfında, kadersel gelişmelerin sinyallerini alabiliriz.

Akşamüzeri tutulmanın zirve yapması, büyük değişimlerin habercisi. Kiron'un iyileştirici ama aynı zamanda zorlayıcı etkisi altında, bilge ve cesur kararlar almamız gerekebilir.

9 Nisan 2024 Salı: İletişimde Hassas Adımlar

Salı sabahının ilk ışıklarıyla Ay'ın Retro Merkür ile buluşması, iletişimde dikkat ve özen gerektiren bir ortamı müjdeliyor.

Özellikle sabahın erken saatlerinde, aceleyle sarf edilen sözler ve kararlar, ileriye dönük etkiler yaratabilir.

Gün ortasında Ay'ın boşlukta ilerleyişi, belirsizlik hissi yaratabilir ve yeni girişimler için uygun olmayabilir.

Akşama doğru Ay'ın Boğa burcuna geçişiyle maddi ve duygusal güvenlik ön planda olacak.

10 Nisan 2024 Çarşamba: Bayram ve Maneviyat Zamanı

Çarşamba günü tümüyle Boğa'nın sabit enerjisinde ilerleyen Ay, bayram coşkusunu yükseltiyor ve barışçıl etkiler vaat ediyor.

Ay'ın Mars ile uyumlu açısı öğlen saatlerinde enerji ve hareketlilik getirebilir, motivasyonumuzu artırabilir.

Günün ilerleyen kısmında Ay'ın Satürn ile uyumlu açısı, sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda bize yardımcı olacak.

Gece saatlerinde Ay ve Jüpiter'in kavuşumu, manevi ve iyimser hisleri güçlendirirken, Mars ve Satürn'ün kavuşumu zorlayıcı durumlar yaratabilir.

11 Nisan 2024 Perşembe: Uyum ve İletişimde Güçlenme

Perşembe günü Ay'ın Boğa burcundaki stabil yolculuğu devam ediyor. Günün ilk yarısında Ay-Neptün altmışlığı, anlayış ve fedakarlık duygularını kuvvetlendiriyor.

Öğleden sonra 13:03'te bu etki zirveye çıkarken, boşlukta ilerleyen Ay, 15:58'de İkizler burcuna geçiyor ve iletişim ön plana çıkıyor.

Akşam saatlerinde Ay-Plüton üçgeni, sözlü ifademizi güçlendirirken, Güneş-Merkür kavuşumu düşüncelerimizi ve içgörülerimizi derinleştirebilir.

12 Nisan 2024 Cuma: Düşünceler ve İlişkilerde Denge Arayışı

Ay, İkizler burcunda ilerleyerek, Cuma gününe canlılık ve çeşitlilik getiriyor. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu, zihinsel aktiviteler için uygun bir ortam yaratırken, sabah erken saatlerde Ay-Venüs altmışlığı estetik ve harmoni arzularımızı artırıyor.

İlişkiler ve kişisel bakım için olumlu etkiler sunuyor. Ancak, akşam saatlerinde Ay'ın Satürn ve Mars ile zorlu açıları, gerilim ve anlaşmazlıklara yol açabilir, bu yüzden temkinli olmakta fayda var.

13 Nisan 2024 Cumartesi: İletişimde Aktif Bir Gün

Cumartesi gününün çoğunda Ay hala İkizler burcunda ilerliyor ve sabahın erken saatlerinde Merkür ile uyumlu açısı iletişimi kolaylaştırıyor. Ancak, Retro Merkür'ün karmaşaları da göz önünde bulundurulmalı.

Ay-Güneş uyumlu açısı sosyal etkileşimleri ve kişisel projeleri desteklerken, akşam saatlerinde Ay-Neptün karesi yanılsamalara ve anlaşmazlıklara sebep olabilir.

Akşam 17:46'dan sonra Ay'ın Yengeç burcuna geçişi ev ve aile konularını öne çıkarıyor.

14 Nisan 2024 Pazar: Duygusal Bağların Güçlendiği Bir Gün

Pazar günü boyunca Ay, duyarlı Yengeç burcunda ilerliyor ve duygusal bağları güçlendiriyor. Ailevi ilişkiler ve yakın çevremizle samimi etkileşimler için uygun bir gün.

Ancak, Ay-Venüs karesinin etkili olduğu akşam saatleri ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Farkındalıkla hareket etmek ve empati kurmak bu tür gergin anları hafifletebilir ve anlaşmazlıkları önleyebilir.

Kaynak: Öner Döşer'in haftaya bakış makalesindeki söylediklerinden derlenmiştir.