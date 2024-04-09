Belediye başkanı çiçek fırlatıp milletvekiline saldırdı! Terbiyesiz adamın yaptığı kırkı geçti!

Seçim Sonrası Kaynaşlı'da Tansiyon Yükseldi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, yerel seçimlerin ardından yaşanan devir teslim töreni sırasında tansiyon yükseldi. MHP'li yeni Belediye Başkanı Efdal Altundal'ın zaferinin kutlandığı törende, eski Belediye Başkanı Birol Şahin'in, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'e yönelik agresif tutumu gündeme damga vurdu.

Aday gösterilmemesine içerlemiş

A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, devir teslim töreninde MHP Lideri Bahçeli hakkında hadsiz konuşmaları ortamı bir anda gerdi. Bolu Milletvekili Akgül, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri sebebiyle Şahin’e müdahale ederek, ifadeleri doğru bulmadığını söyledi. Bunun üzerine Şahin, Akgül’e "Sen kimsin" diyerek küfür ve hakaretler savurdu. Şahin, daha sonra ayağa kalkıp masada bulunan çiçeği İsmail Akgül’e fırlatarak küfür ve hakaretlerine devam edip üzerine yürüdü.

Hadsiz Başkanın Haddini Aşan Tavrı

Belediye seçimlerini kaybeden Şahin, tören sırasında Akgül'e çiçek fırlatıp, hakaretler yağdırdı. Şahin'in bu davranışı, daha önce de partisinden ihraç edilmiş olmasıyla birlikte, tekrar gündeme geldi. Parti içi disiplini ve saygıyı ihlal eden bu hareket, politika sahnesinde geniş yankı buldu.

Yeni Dönemde Adaletli Yönetim Sözü

Olaylar, meclis üyeleri ve diğer katılımcıların araya girmesiyle yatıştırıldı. MHP'li yeni Belediye Başkanı Efdal Altundal, olayların ardından makamında verdiği pozla birlikte, Kaynaşlı için adaletli ve hizmet odaklı bir dönemin başlayacağının mesajını verdi. Akgül ise, "Kaynaşlı'da cahiliye dönemini kapatıp, hizmet ve adalet dönemini başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Politik Kulislerde Büyük Yankı

Bu olay, politika dünyasında ve sosyal medyada geniş yer buldu. Özellikle eski belediye başkanının agresif tutumu ve seçim kaybetmesinin ardından sergilediği davranışlar, politik tartışmaları alevlendirdi. MHP içindeki disiplin ve saygı çerçevesine dair sorunlar yeniden gündeme geldi.

Kaynaşlı Yeni Yönetimiyle Umutlu

Yerel halk ve partililer, yaşanan bu tatsız olayın ardından, yeni Belediye Başkanı Efdal Altundal'ın liderliğinde, Kaynaşlı'nın daha adaletli ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına kavuşacağı konusunda umutlu. Törenin ardından yapılan açıklamalarda, yeni dönemin Kaynaşlı için hayırlı olması temennisi dile getirildi.