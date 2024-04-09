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Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu

Boluspor, iki kez ihlal ettiği kurallar nedeniyle sorun yaşarken, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor tek bir ihlal ile bağlantılı. Boluspor ve diğer Trendyol 1. Lig takımları, çeşitli kuralları ihlal ettikleri için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu mask
Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu
Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) disiplin mekanizması işlemeye devam ediyor. Son olarak, Trendyol 1. Lig'den dört önemli takım ve iki teknik adamın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı. Bu takımlar arasında, özellikle Boluspor'un birden fazla gerekçe ile disiplin kurulunun önüne çıkacak olması dikkat çekti.

Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu

Boluspor'un çifte sınavı

Trendyol 1. Lig'deki mücadelesiyle tanınan Boluspor, bu kez saha dışındaki sorunlarıyla gündemde. Hem "çirkin ve kötü tezahürat" hem de "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen ekip, disiplin sürecinde çifte sınav verecek. Futbolun centilmenlik ve fair play çerçevesinde kalmasını hedefleyen TFF'nin bu kararı, Boluspor için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu

Diğer takımlar ve teknik adam sevkleri

Boluspor dışında, Sakaryaspor ve Eyüpspor da benzer gerekçelerle PFDK'ya sevk edildi. Sakaryaspor "çirkin ve kötü tezahürat", Eyüpspor ise "saha olayları" ile disipline taşındı. Kocaelispor ise Çorum FK ile yapılan müsabakada "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçesiyle kurulun önüne çıkarıldı.

Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu

Bandırmaspor – Manisa FK maçında çifte sevk

Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ve futbolcu Mücahit Albayrak, Manisa FK müsabakasındaki davranışları sebebiyle disipline sevk edilen isimler arasında. Şimşek'in "sportmenliğe aykırı hareketi" ve Albayrak'ın "kural dışı hareketi" futbolun ruhuna aykırı bulundu.

Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu

Fair play ve disiplin vurgusu

Futbolun temel taşlarından biri olan fair play, bu tür disiplin süreçleriyle korunmaya çalışılıyor. TFF'nin ve PFDK'nın bu tür davranışlara sıfır tolerans göstermesi, Türk futbolunun geleceği için büyük önem taşıyor. Boluspor ve diğer ekiplerin bu süreçten çıkaracağı dersler, saha içi ve dışı davranış kalıplarını olumlu yönde etkileyebilir.

Boluspor, 2 kez yedi, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Eyüpspor 1 seferde kurtuldu

# türkiye, boluspor

09 Nis 2024 - 12:40 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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