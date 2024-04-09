Dünyaya diz çöktürdü, Avrupa'yı fethetti Bolu'da coşkuyla kutlandı

Portekiz'in Guimaraes şehrinde 3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası, Türk spor tarihi için unutulmaz bir başarıya sahne oldu. Gençler kategorisinde yarışan Sinan Cankurt ve Türkiye Trampolin Cimnastik Milli Takımı, ülkemizin bu alanda kazandığı ilk altın madalyayla tarihe geçti.

Bolu’da coşkulu karşılama

Bu olağanüstü başarı, Bolu'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyona sonrası yurda dönen milli sporcular, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'nde çiçekler ve meşalelerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve birçok sporcu aileleri tarafından sıcak bir karşılama aldı.

Avrupa'nın zirvesinde: Türkiye'nin gururu

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, bu başarının sadece Avrupa'da değil, dünya şampiyonlukları için de bir öncü olduğunu vurguladı. Trampolin cimnastiğin zorluklarına değinen Çelen, olimpiyatlara sınırlı sayıda sporcu kabul edilen bu branşta Türkiye'nin genç yeteneklerle umut verdiğini belirtti. 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'nda kazanılan madalyaların ardından Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen altın madalyanın, 2028 Olimpiyatları için umutların artmasını sağladığına dikkat çekti.

Bolu: Türkiye Cimnastiğinin öncü şehri

Suat Çelen, Bolu'nun Türkiye cimnastiğinde öncü bir rol oynadığını ve bu başarının Bolu'dan daha fazla şampiyon çıkacağının işareti olduğunu ifade etti. Cimnastikte 81 ilde faaliyet gösterilmesine rağmen, Bolu'nun bu alanda Türkiye'ye liderlik ettiğini belirten Çelen, bu başarının Bolu için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Sinan Cankurt: Altın madalyanın sahibi

Sinan Cankurt, takım olarak yaşadıkları talihsizliklerin ardından morallerini yüksek tutarak şampiyonaya odaklandıklarını ve sonunda altın madalyaya ulaştıklarını anlattı. Cankurt, finaldeki heyecanını kontrol altına alarak en iyi performansını sergilemeye çalıştığını ve bu sayede başarılı olduğunu dile getirdi. Gelecek planlarından bahseden Cankurt, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmaya devam etmek ve olimpiyatlarda derece elde etmek istediğini vurguladı.

Tarihi başarı ve geleceğe bakış

Türkiye, Sinan Cankurt ve Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın bu başarısıyla, trampolin cimnastikte gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu ilk defa kazandı. Bu başarı, sporcuların ve antrenörlerin yıllar süren emeğinin, azminin ve tutkusunun bir sonucu olarak görülüyor. Milli takım antrenörü Caner Güzeltürk, bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu ve olimpiyatlara giden yolda ilk adımı attıklarını ifade etti.