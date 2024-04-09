2023 Genel Seçimlerinden bakanların altına çekilen TOGG’un on ayda pabucu dama atıldı

Bir Bakanın daha TOGG yerine yabancı markalı lüks bir araca geçişi, yerli üretim otomobillerin makam araçları olarak kullanımı konusundaki tercihleri yeniden gündeme getirdi. Tek tek TOGG’dan kopan diğer bakanları takip eden Bakan Göktaş'ın bu trendi takip etmesi ve yabancı bir markanın 2023 model aracını kiralaması dikkatleri çekti.

Yerli Otomobil TOGG'dan Yabancı Markaya Geçiş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, selefinden devraldığı kırmızı TOGG makam aracını bir süre kullanmasının ardından, 2900 cc motor gücüne sahip yabancı bir markaya geçiş yapması, yerli üretimin teşviki ve kullanımı politikaları arasında çelişkileri ortaya koydu. Bu tercih, yerli ve yabancı otomobil markaları arasındaki rekabetin yanı sıra, bakanlık makam araçları konusunda da yeni bir tartışma başlattı.

23 Yeni Araç Kiralama İşlemi ve Maliyeti

29 Mart'ta, yerel seçimlerden sadece iki gün önce imzalanan sözleşme kapsamında, Bakan Göktaş için 1 makam aracı, 5 koruma aracı ve 17 sedan otomobil olmak üzere toplam 23 aracın kiralama işlemi gerçekleştirildi. Toplam kiralama bedeli olarak 29 milyon 425 bin 607 TL ödenen bu anlaşma, kamu harcamaları ve kaynak kullanımı açısından da eleştirel soruları beraberinde getirdi.

Araç Kiralama İşleminin Arka Planı

Araç kiralama işlemiyle ilgili bir diğer çarpıcı detay ise, araçların kiralandığı şirketin sahibi Mehmet Kaya'nın 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olması. Bu durum, kiralama işlemlerinin şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında şüpheleri artırdı.