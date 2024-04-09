09 Nis 2024 - 14:20- Gündem G:

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 2024 Ramazan Bayramı mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024 Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, birlik, beraberlik ve manevi değerlerin önemine dikkat çekti. Paylaşmanın ve kaynaşmanın önemi, şehitlerimize saygı ve dünya barışına dair temennileri ile dolu bir mesaj paylaştı

Arzu Sarı
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Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 2024 Ramazan Bayramı mesajı mask
Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 2024 Ramazan Bayramı mesajı
Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 2024 Ramazan Bayramı mesajı
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Ramazan Bayramı'nın mutluluğu ve önemi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024 Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Kılıç mesajında, "Ramazan ayının manevi huzuru sonrasında, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, dilimizdeki güzel sözler ve gönlümüzdeki sevgiyi taçlandıran Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 2024 Ramazan Bayramı mesajı

Bayramların özel yeri ve önemi

Vali Kılıç, bayramların, insanları bir araya getiren, dargınlıkları sona erdiren ve paylaşmayı teşvik eden özel günler olduğunu vurguladı. "Bayram günlerinde, kırgınlıkları unutup sevdiklerimizle kucaklaşmalıyız" diyerek, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğinin altını çizdi.

Maneviyatın ve geleneklerin yaşatılması

Bolu Valisi, yüce dinimizin ve kadim medeniyetimizin güzelliklerini gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Kılıç, "Bayramların maneviyatını idrak ederek yaşamak, toplumsal değerlerimizi korumak ve kuvvetlendirmek adına önemlidir" ifadelerini kullandı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 2024 Ramazan Bayramı mesajı

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma

Vali Kılıç, bayramların, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği zamanlar olduğunu belirtti. "Muhtaç olanın yanında olmak, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmek, yetim ve garip gönüllerde tebessüm oluşturmak, bayramların anlamını derinleştirir" dedi.

Şehitlerimize minnet ve gazilerimize saygı

Erkan Kılıç, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Bayram vesilesiyle, şehitleri rahmetle anıp, gazilere uzun ömürler diledi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 2024 Ramazan Bayramı mesajı

Dünya barışı ve kardeşliğe dair temenniler

Vali Kılıç, mesajını, "Bolulu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor; bayramımızın, özellikle Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" diyerek tamamladı. Bu ifadelerle, bayramın evrensel bir barış ve kardeşlik mesajı taşıdığını vurguladı.

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09 Nis 2024 - 14:20 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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