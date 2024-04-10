2024 Bolu Bayram Namazı Saati ve Bayram Namazı kılınışı

2024 Ramazan Bayramı'nda Bolu'da bayram namazı saat 06:54'te kılınacak. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre bayram namazının önemi, kılınışı, niyeti ve evde kılınabilirliği hakkında detaylı bilgiler haberimizde…

Bolu'da Bayram Namazı vakti belli oldu

2024 Ramazan Bayramı, Bolu'da sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içinde kılınacak bayram namazıyla başlayacak. Bolu İl Müftülüğü'ne göre, bu özel günün namaz vakti saat 06:54 olarak ilan edildi.

Bayram Namazının manevi önemi

Bayram Namazları, Müslüman toplumu için birlik, beraberlik ve Allah'a şükürlerin sunulduğu özel anlardır. Ramazan ve Kurban Bayramlarının sabahında kılınan bu namaz, Hanefi mezhebine göre vacipken, Şafii mezhebine göre sünnettir. Bu ibadet, buluğ çağına ermiş ve akıl baliğ olan her Müslüman için büyük bir önem taşır.

Kimler Bayram Namazı kılmalı?

Hanefi mezhebine göre her Müslüman için vacip olan Bayram Namazı, Hanbeli mezhebine göre farz-ı kifaye, Malikilere göre sünnet-i müekkede kabul edilir. Şafii mezhebine göre ise, namazın farz olduğu her birey için sünnettir.

Bayram Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Bayram Namazına niyet, "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan/Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde edilir. Bu niyetle, namazın amacı ve kılınışının samimiyeti vurgulanır.

Bayram Namazı Kaç Rekat?

Bayram Namazı 2 rekatlık vacip bir namazdır ve şu şekilde kılınır: Öncelikle niyet edilir: Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan/Bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama.

1. Rekat: İmam sesli, cemaat ise sessiz bir şekilde “Allahuekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve eller bağlanır. Sessiz bir şekilde “Subhaneke” duası okunur. Sonra imamla birlikte ilave tekbirlere geçilir. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve

2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır.

3. tekbirden sonra eller bağlanır. İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi”ni okur. Cemaat imamı dinler, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi” ve bir “Zammı Sure” okur. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve

1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve

2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve

3. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek

4. tekbir getirilir fakat eller kaldırılmaz. Tekbirden sonra direkt rükuya gidilir. Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Duaların ardından “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağa sonra tekrar “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek sola selam verilir. Selam verildikten sonra tüm cemaat sesli bir şekilde 3 defa teşrik tekbiri getirir

Bayram Namazının diğer namazlardan farkları

Bayram Namazı, içerdiği ilave tekbirler ve namaz sonrası okunan hutbe ile diğer namazlardan ayrılır. Cuma namazında hutbe namazdan önce okunurken, Bayram Namazında namazdan sonra okunur ve dinlemek sünnettir.

Evde Bayram Namazı kılınabilir mi?

Bayram Namazı, toplu olarak cami veya açık alanlarda kılınması tavsiye edilse de, çeşitli sebeplerle cemaate katılamayanlar için evde kılınması da caizdir. Özellikle Şafii mezhebine göre, yalnız başına kılınacak bayram namazında hutbe okuması gerekmez.

Bolu'da ve tüm Türkiye'de Müslümanlar, 2024 Ramazan Bayramı'nda bir araya gelerek, bayram namazıyla birlikte bir yılın ibadetlerine şükranlarını sunacak. Bu özel gün, birlik ve beraberliğin, maneviyatın ve toplumsal dayanışmanın pekiştirildiği bir zaman olarak hafızalarda yer edinecek.