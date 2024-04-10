Bolu Seben Alpagut’ta kaçırılmayacak arazi ve araç satışı!

Bolu'da eşsiz tereke tasfiye satışı başlıyor!

Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, tereke tasfiyesi amacıyla bir dizi taşınmaz ve bir aracın satışını duyurdu. 2020/16 dosya numarasıyla kaydedilen bu satış, İcra İflas Kanunu'nun 241. maddesine uygun olarak, pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilecek. Satışa sunulan her bir öğe için, belirlenen muhammen değerin altında bir teklif kabul edilmeyecek, bu da alıcılar için adil bir başlangıç noktası sağlıyor.

Satış listesinde neler var?

Bu özel satış, Bolu'nun Seben ilçesindeki Alpagut köyünde bulunan çeşitli büyüklüklerde tarlalar, bir bahçe, bir bağ ve ek olarak bir ahşap ev, samanlık ve saya içeriyor. Ayrıca, koleksiyonerlerin ilgisini çekebilecek 1975 model bir Morris Leyland araç da teklif ediliyor. Her bir mülk ve aracın değeri, KDV oranı ve gereken teminat miktarı önceden belirlenmiş durumda.

Teklif verme süreci ve satış detayları

Alıcı adayları, tekliflerini sunabilmek için Vakıflar Bankası Bolu Şubesi'nde açılan özel bir hesaba, mülkün muhammen değerinin %20'si kadar bir pey akçesi yatırmalı veya eş değerde bir banka garanti mektubu sunmalıdır. Teklifler, satış gününe kadar yazılı olarak verilebilir ve son teklifler, tereke tasfiye memuru ile yapılacak pazarlık sonucunda değerlendirilecektir.

Ne zaman ve nerede?

13 Mayıs 2024 tarihinde Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu'nda gerçekleşecek olan satış, sabah 10:30 ile öğle 12:20 saatleri arasında yapılacak. Her bir mülk ve aracın satışı için ayrı zaman dilimleri belirlenmiştir, bu yüzden ilgilenen alıcıların dikkatli olması gerekmektedir.

Alıcılar için bilinmesi gerekenler

Tüm satışlar peşin olarak yapılacak ve alıcı, damga vergisi, KDV, tapu harcı gibi ek masrafları karşılayacaktır. İhalenin onaylanmasının ardından, KDV ve damga vergisi ile ilgili herhangi bir fark ortaya çıkarsa, bu farklar da alıcı tarafından ödenecektir.

İletişim bilgileri ve ek detaylar

Daha fazla bilgi edinmek ve teklif vermek isteyenler, Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL ile iletişime geçebilir veya doğrudan Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilirler. Bu benzersiz fırsatı değerlendirin ve Bolu'da değerli mülklerin ve bir vintage aracın sahibi olma şansını yakalayın!