Bolu'da Vali Kılıç'tan anlamlı bayram ziyaretleri

Bolu'da Şehitlik ziyaretiyle bayramın ilk adımları atıldı

Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı'nın arifesinde geleneksel hale gelen şehitlik ziyaretiyle bayram programına başladı. İl Müftülüğü eşliğinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitlerimizin ruhlarına hürmet gösterildi. Vali Erkan Kılıç ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfiller bırakarak, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Huzurevleri sıcak bir bayram sevincine sahne oldu

Vali Kılıç'ın bayram ziyaretleri, İzzet Baysal Çakmaklar ve Vakıf Huzurevleri ile devam etti. Huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Kılıç, yaşlılarımızın bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileğinde bulundu.

Şehit aileleri ve gaziler onurlandırıldı

2015 ve 2018 yıllarında terör saldırıları sonucu şehit olan ve gaziye dönüşen kahramanlarımızın aileleri, Vali Kılıç tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi ve ailelerin bayramı kutlandı. Vali Kılıç, "Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Çocuklar bayram sevincini Vali Kılıç ile paylaştı

Bayramın coşkusunu çocuklarla paylaşmayı ihmal etmeyen Vali Kılıç, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Semiha Şakir Sarıgöl Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden ve onlara çeşitli hediyeler veren Vali, bayramlarını kutladı.

Bolu'da Bayramın anlamı derinleşti

Vali Erkan Kılıç'ın gerçekleştirdiği bu ziyaretler, Ramazan Bayramı'nın Bolu'da nasıl bir manevi derinlik ve toplumsal birlik içinde kutlandığını gösteriyor. Her kesimden insanın bayram sevincine ortak olması, şehrin kültürel ve sosyal dokusunu güçlendiriyor.

Bolu Valiliği'nden örnek bayram programı

Bolu Valiliği'nin düzenlediği bu anlamlı bayram programı, diğer şehirlere de örnek teşkil ediyor. Toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirilen ziyaretler, bayramların sadece bir tatil günü olmadığını, aynı zamanda birer manevi ve toplumsal birleşme vesilesi olduğunu hatırlatıyor.